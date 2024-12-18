緊急剎車恐釀腦震盪…醫提醒不能只休息 漸進式訓練助緩解

腦震盪常被認為是撞到頭引起暈眩、要多休息。醫師提醒，緊急剎車造成的甩動，也可能造成，症狀更包含畏光、疲累、焦慮等，且近年研究指出，復健與漸進式訓練，有助緩解。

24歲的女性足球選手，在賽場上與對手爭搶頂球，額頭被撞出大包，10分鐘後突然開始頭暈想吐，而且很想睡覺，就醫後診斷出腦震盪，但就算休息了1週，仍持續頭痛，且無法注視快速移動物體。幸經醫療團隊為她進行「水牛城腦震盪測試」、設定訓練目標，並經過漸進式回場訓練，讓她成功在5天後上場比賽。

為她治療的台北榮總復健醫學部主治醫師林威廷今天在衛教記者會上表示，民眾對腦震盪的印象多是「撞到頭、不舒服、送醫院、檢查、回家、休息」，其實腦震盪是頭部受到撞擊，或是發生甩動，例如開車過程中的緊急剎車，都可能導致力量經由身體其他部位傳遞到腦部，造成的短暫神經功能性損傷。

腦震盪典型症狀包含頭痛、頭暈、噁心，以及視力模糊、對光或噪音敏感、注意力集中困難等，嚴重影響患者的日常生活，此外也可能造成容易疲累、焦慮、情緒化表現。然而，電腦斷層或一般核磁共振等傳統影像檢查，雖能找出更嚴重的腦出血，卻無法確認是否有腦震盪。

林威廷說，多數患者會在7至10天內自行恢復，但約1/3患者症狀卻可能會持續超過1個月。過往治療上多建議患者回家休息就好，或進行症狀治療，但近年多項研究卻指出，過度休息反而可能延長病況，積極復健與漸進式訓練，為重要治療方向。

台北榮總復健醫學部主任高崇蘭指出，腦震盪是複合式問題，不僅神經系統出問題，還可能連帶影響骨骼、關節活動，診斷、評估、治療都相當複雜。北榮引進「虛擬現實動態平衡評估訓練系統」，且創亞洲首例開放給患者使用，對前庭功能障礙、中風、帕金森氏症等平衡不佳患者，提供平衡能力評估和訓練。

對於腦震盪患者，高崇蘭說，因其症狀經常隨身體活動強度或腦部使用程度的提高而加重，因此即使是出國參賽或移地訓練的運動員，也可透過訂製訓練計畫，提升心肺功能，助其返回賽場。