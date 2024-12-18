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華航舉辦公益羽球營激勵球員 一日限定「林洋配」傳承羽球精神

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華航首度舉辦公益羽球營，總經理高星潢開訓（後排右四），邀請奧運金牌選手李洋及羽球新秀林俊易，以自身經驗激勵小球員奮力揮拍、勇敢逐夢。圖／中華航空提供
華航首度舉辦公益羽球營，總經理高星潢開訓（後排右四），邀請奧運金牌選手李洋及羽球新秀林俊易，以自身經驗激勵小球員奮力揮拍、勇敢逐夢。圖／中華航空提供

華航空今於桃園市觀音國高中羽球隊舉辦公益羽球營，由總經理高星潢開訓，邀請2屆奧運金牌選手李洋及新世代羽球新秀林俊易，攜手組成「林洋配」一日限定搭檔，透過營隊訓練指導學童羽球技巧，並以自身經驗激勵球員勇敢逐夢。

華航首次辦理公益羽球營活動，除了邀請鄰近企業總部的桃園市觀音國高中羽球隊參加，也邀請企業員工子女共襄盛舉。此次擔任華航公益羽球營的金牌教練李洋分享，不是因為看見希望而堅持，是因為堅持才能看見希望，以球不落地、永不放棄的精神鼓舞全場。

華航長期贊助的林俊易也表示，很開心有機會和小朋友一起互動，羽球這項運動首先要先喜歡它、熱愛它，不管未來如何，都不要忘記初衷，快樂學習才是最重要的。

公益羽球營今由雙教練「林洋配」與學童從暖身練習、正反拍握拍、揮拍、高遠球的發力到拍面角度等技巧進行全面訓練，在分組趣味競賽中，2人也與球員們實戰對打，提升對擊球的準確性及移動步伐的協調性。

華航表示，長期重視社會公益結合教育發展，展現對基層體育的關懷，每年不定期舉辦各式公益運動營隊，今年已辦理公益籃球營、公益桌球營及首次前進花蓮的公益棒球營。

公益 教練 華航

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