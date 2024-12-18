分享沙琪瑪竟驚見金屬螺絲 嘉縣衛生局稽查發現工廠2大缺失

近日有民眾購買沙琪瑪，卻在沙琪瑪中驚見一個金屬螺絲，直呼好扯，幸好沒讓小孩誤食。經查沙琪瑪是莊家錦泰昌食品有限公司製售，嘉義縣衛生局今天派員到工廠稽查，發現機器鬆脫掉進產品，且金屬檢測機老舊檢測失靈，要求業者限期改善，否則將開罰。

據了解，一名台南消費者購買一袋沙琪瑪到教會和小朋友們分享，沒想到在其中一塊沙琪瑪中看見金屬螺絲帽，直呼不可思議，幸好沒有讓小朋友誤食，否則後果不堪設想。對此業者致歉稱，會釋出最大誠意與消費者聯繫，避免再有類似情形發生。

嘉義縣衛生局表示，民眾反映沙琪瑪有螺絲異物一事，今天已派員前往稽查，經查螺絲為機器鬆脫掉進產品，金屬檢測機老舊檢測不靈敏所致，責令業者明年1月8日前完成改善，若複查仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。