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分泌物太多！妹子愛用1物處理引母憂心 網驚：快去看醫生

聯合新聞網／ 綜合報導
妹子分泌物太多，愛用護墊引來媽媽狂勸阻，網友則是建議去看醫生。 示意圖／ingimage
妹子分泌物太多，愛用護墊引來媽媽狂勸阻，網友則是建議去看醫生。 示意圖／ingimage

分泌物總是讓人覺得煩躁又不可控！不少女孩會使用護墊吸收分泌物維持下身乾爽，一名女網友近日在Dcard發布貼文抱怨，因為自己是屬於分泌物較多的人，後來習慣每天使用護墊，認為這樣下來非常舒適。沒想到媽媽發現以後狂勸阻，但她實在受不了下身總是「濕濕的」，又不想吵架，於是想詢問有沒有女孩有類似狀況可以提供經驗。

原PO表示自己從以前分泌物就很多，時不時就要去廁所擦一下屁股，因為真的很不喜歡內褲沾上分泌物濕濕黏黏的感覺。不過自從用了護墊，感覺舒服很多，既沒有了異味，陰部也不再搔癢，所以就天天用護墊，而自己明明每一兩個小時就換一次護墊也沒有感染過，但媽媽還是不讓她頻繁用護墊，說護墊不透氣、悶住會感染，要求原PO一定只能穿著內褲。

原PO因為上班的關係不方便處理換下來的內褲，所以分泌物就很常在內褲裡乾了又濕、濕了又乾無限循環，穿了一整天她直呼「超級不舒服」。但又不想為了這種事情跟媽媽吵架，沒用護墊穿了一整天的內褲又濕又黏，對原PO而言真的非常痛苦。

網友見狀則急忙苦勸「妳媽觀念很正確，而妳的話請去看醫生，分泌物一直過多不正常」、「雖然覺得妳都上班了應該不用什麼都聽妳媽的，但確實妳媽說的沒錯，常用護墊會不透氣會更嚴重」、「每天分泌物多到都得用護墊也有點異常吧？看中醫調理一下」、「去看過三家婦產科，三家的醫師都建議我不要用護墊」。

也有人認為原PO已成年，自己的身體可以自己做主，「我覺得如果有注意更換，且妳使用護墊之後是有幫助的，那沒有道理不能用」、「每個人體質跟情況不同，找到適合妳自己的方式就好」、「我非經期的時候也都一直使用護墊，沒有太悶或乾燥的問題，反而可以維持妹妹乾爽跟內褲乾淨，但重點是要勤換」、「我就是每天墊護墊，個人覺得很舒適也沒感染」。

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