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九龍齋疑違法食品流入... 基市清查沒賣的下架 沒吃的回收

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料、蜜餞及酸梅湯等產品有效日期改標，基隆市衛生局今天表示，基隆有13家業者及5人進貨，已全數預防性下架及回收。圖／基隆市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料、蜜餞及酸梅湯等產品有效日期改標，基隆市衛生局今天表示，基隆有13家業者及5人進貨，已全數預防性下架及回收。圖／基隆市衛生局提供

高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料、蜜餞及酸梅湯等產品有效日期改標，基隆衛生局今天表示，清查基隆有13家業者及5人進貨，業者尚有43包產品未售出，另有1人購買的酸梅汁未食用，已全數預防性下架及回收。

九龍齋食品公司涉嫌使用過期原料製造蜜餞等食品，並改標效期，產品流向全台21縣市。檢調日前搜索查獲35項產品、原料過期，其中枸杞膏過期達5年，高新衛生局重罰1008萬元，並令本月底前暫停作業及販賣。

基市衛生局表示，昨天接獲高雄市衛生局通知，九龍齋疑使用逾期原料及產品效期改標，業者回收及庫存逾期產品無任何銷毀紀錄，隨即啟動調查作業。

衛生局清查基隆市共有13家業者、5名市民有進貨相關產品，查核後發現尚有43包產品及1名市民購買酸梅汁未售出及使用，已全數完成預防性下架及回收，今天並到販售場所確認無誤。

衛生局長張賢政表示，如使用逾有效日期食品或食品原料，製造、加工、調配、貯存或販賣，依食品安全衛生管理法可處6萬元以上，2億元以下罰鍰。情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。

經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、輸入、加工、販賣、通知相關廠商進行自主預防性下架，並於24小時內通報本市衛生局。

張賢政也提醒民眾，購買食品及食材要辨明其標示資訊及產品品質，注意新鮮度，妥善保存並於保存期限內畫快食用完畢。

高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料、蜜餞及酸梅湯等產品有效日期改標，基隆市衛生局今天表示，基隆有13家業者及5人進貨，已全數預防性下架及回收。圖／基隆市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料、蜜餞及酸梅湯等產品有效日期改標，基隆市衛生局今天表示，基隆有13家業者及5人進貨，已全數預防性下架及回收。圖／基隆市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料、蜜餞及酸梅湯等產品有效日期改標，基隆市衛生局今天表示，基隆有13家業者及5人進貨，已全數預防性下架及回收。圖／基隆市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料、蜜餞及酸梅湯等產品有效日期改標，基隆市衛生局今天表示，基隆有13家業者及5人進貨，已全數預防性下架及回收。圖／基隆市衛生局提供

基隆 衛生局 食材

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