藝人六月酒配安眠藥「嘴砲失分寸」 醫揭合併服用3副作用

藝人六月遭爆曖昧小20歲滑雪教練，兩人私訊內容被指露骨且情色，經紀人回應，是吃了安眠藥可能又加上喝一點酒，和朋友間嘴砲失了分寸。成癮防治科醫師指出，安眠藥和酒併用，會加重對大腦的影響，易產生行為失序、情緒失控、記憶力喪失等副作用，長期同時使用，會加速對這些物質依賴時間，且喝下的酒精濃度愈高，對身體傷害愈大。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，安眠藥跟酒併用，會加重對身體、大腦的影響，容易產生如行為失序、情緒失控，以及俗稱「斷片」的記憶力喪失等副作用，至於在當下是否完全無意識，則要看嚴重程度，旁人沒有在場也無法判斷。

有些人因為失眠因素，或希望逃避某些困難，會使用酒精和安眠藥併用，希望達到幫助睡眠等目的，張祜銘提醒，酒精與安眠藥都有依賴性，併用這兩種物質的不當使用習慣，會讓這種依賴性更快出現。

張祜銘說，民眾如果發現自己喝酒行為失控、停不下來，或者出現手抖、心悸、出汗、失眠等戒斷症狀，就代表有成癮狀況，戒斷症狀通常會在7天會消失，如持續超過一周就建議就醫；安眠藥部分，如果是短期治療需求，只要有遵照醫師開立的處方箋使用，劑量不至於導致過度依賴。

酒精的傷害是按照酒精的濃度，以及所含的克數計算，張祜銘指出，喝下的酒精克數愈多，傷害就會愈高，所以如高粱或紅酒等相對烈的酒精，數值就很容易到達高標，對身體和大腦產生影響，進而導致出現成癮症狀，目前衛生福利部有提供藥癮治療資源，民眾如果擔心自己有成癮的問題，可以到醫療院所接受專業評估。

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