天冷吃鍋要注意…醫曝長期油膩飲食後果 勃起功能障礙增3倍

年終將至餐敘眾多，加上天氣嚴寒，許多民眾暴飲暴食，或一周吃好幾次火鍋，加上天冷較少運動，出現高血脂、高膽固醇狀況而不自知。泌尿科醫師提醒，長期不良飲食習慣導致三高，恐影響血管功能，造成勃起功能障礙，連年輕病人都可能發生性行為困難，必須服用壯陽藥物。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，除年紀老化，勃起功能障礙也與慢性代謝疾病有關，高血壓、高血脂、高膽固醇，會影響血管健康，造成病人充血問題，糖尿病除破壞血管外，連帶造成神經病變，病人勃起調控也會出現問題，根據流行病學調查，高血壓、糖尿病患勃起功能障礙是一般人2至3倍。

蔡維恭說，飲食上短暫一、二日攝取較多高血脂、高膽固醇食物無妨，但養成長期吃油膩食物的習慣，恐增加罹患慢性病機率，並造成血管功能下降，影響勃起功能，臨床上建議這類病人，要多運動、調控飲食、戒菸，配合內科醫師控制三高，才能有效改善病況，提升血管功能，否則若長期罹病，血管已硬化、阻塞，控制飲食也難回到健康的血管狀態。

「慢性病造成的勃起功能障礙，可使用壯陽藥物改善，嚴重時必須合併其他治療方式。」蔡維恭表示，若壯陽藥物改善有限，病人可能需要合併海綿體藥物注射、低能量震波治療等方式，最嚴重者必須以手術植入人工海綿體，且身材肥胖的病人，容易合併睪固酮分泌失調，建議合併睪固酮補充治療，提升勃起表現。

許多病人擔心壯陽藥一吃就是一輩子，蔡維恭說，勃起功能障礙原因眾多，有時不見得都是身體因素，暫時的緊張焦慮等心理因素，也會讓勃起功能出問題，除年紀較大的病人，需要長期藥物協助，年輕患者因慢性病破壞的程度還很初期，在用藥提升性功能表現、重建信心後，配合身體本質改善，勃起狀況可望回到較好的狀況，不一定需要長期用藥。