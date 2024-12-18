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高雄登革熱疫情升溫 疫調確認苓雅區林德里社區群聚感染風險
高雄市本土登革熱疫情增溫，衛生局昨公布入夏後第5、6例苓雅區家庭群聚案後，透過社區擴大採檢，總計完成檢驗155人，其中再檢出1例登革熱PCR陽性（DENV2)，累積今年入夏後共7例本土登革熱個案。
該個案為60多歲男性，研判是苓雅區林德里「工作地感染」，居住地為鳳山區鎮北里，可傳染期曾前往鳳山綠園道公園及大型賣場，個案12月12日有全身倦怠、未有明顯發燒等典型症狀，17日工作地接受疫調採檢，18日實驗室檢驗結果為PCR陽性。
衛生局說，防疫團隊在確診案居住地、活動地周邊警戒範圍，執行擴大採檢、地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊三合一緊急防治工作。
今天上午防疫團隊針對確診個案在苓雅區工作地進行環境稽查，查獲7個積水容器，其中1處已孳生病媒蚊孑孓，依法舉發處分。衛生局強調，公私場所使用人、管理人，平時應落實環境管理及善盡維護之責，如經查獲孳生病媒蚊，最高可處新臺幣1萬5000元。
衛生局指出，時序雖已入冬，白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾於雨後主動落實巡、倒、清、刷，清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度。
衛生局提醒，各級醫療院所不要因為短暫的氣溫驟降而降低登革熱通報警覺度，倘就醫民眾近兩週有出現登革熱疑似症狀，如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等症狀，務必使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。
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