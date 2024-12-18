快訊

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄登革熱疫情升溫 疫調確認苓雅區林德里社區群聚感染風險

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局派員積極巡查孳生源。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局派員積極巡查孳生源。圖／衛生局提供

高雄市本土登革熱疫情增溫，衛生局昨公布入夏後第5、6例苓雅區家庭群聚案後，透過社區擴大採檢，總計完成檢驗155人，其中再檢出1例登革熱PCR陽性（DENV2)，累積今年入夏後共7例本土登革熱個案。

該個案為60多歲男性，研判是苓雅區林德里「工作地感染」，居住地為鳳山區鎮北里，可傳染期曾前往鳳山綠園道公園及大型賣場，個案12月12日有全身倦怠、未有明顯發燒等典型症狀，17日工作地接受疫調採檢，18日實驗室檢驗結果為PCR陽性。

衛生局說，防疫團隊在確診案居住地、活動地周邊警戒範圍，執行擴大採檢、地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊三合一緊急防治工作。

今天上午防疫團隊針對確診個案在苓雅區工作地進行環境稽查，查獲7個積水容器，其中1處已孳生病媒蚊孑孓，依法舉發處分。衛生局強調，公私場所使用人、管理人，平時應落實環境管理及善盡維護之責，如經查獲孳生病媒蚊，最高可處新臺幣1萬5000元。

衛生局指出，時序雖已入冬，白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾於雨後主動落實巡、倒、清、刷，清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度。

衛生局提醒，各級醫療院所不要因為短暫的氣溫驟降而降低登革熱通報警覺度，倘就醫民眾近兩週有出現登革熱疑似症狀，如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等症狀，務必使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。

高市本土登革熱疫情增溫，衛生局派員積極巡查孳生源。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局派員積極巡查孳生源。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局呼籲落實巡倒清刷。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局呼籲落實巡倒清刷。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局呼籲落實巡倒清刷。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局呼籲落實巡倒清刷。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局派員積極巡查孳生源。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局派員積極巡查孳生源。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局派員積極巡查孳生源。圖／衛生局提供
高市本土登革熱疫情增溫，衛生局派員積極巡查孳生源。圖／衛生局提供

登革熱 衛生局

延伸閱讀

飛進港都 AirAsia主題高雄輕軌列車發車

夫妻確診！高雄市本土登革熱新增2例 衛生局擴大採檢噴藥滅蚊　

台南第24例登革熱境外移入 越南男童入境通報

登革熱防治第一線把關 南市市場處獲「防疫績優」表揚

相關新聞

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署下午16時43分針對北北基桃等7縣市發布低溫特報，有10度以下氣溫發生機率...

地牛翻身！下午14時56分宜蘭規模4地震 最大震度3級

地牛翻身！下午14時56分宜蘭發生規模4地震，震央在宜蘭縣政府東南方24.7公里，位於宜蘭縣近海，地震深度只有8.4公里...

移工團體勞動部踢館提4訴求 提醒「洪部長勿打臉洪委員」

今天是國際移工日，台灣國際勞工協會(TIWA)今赴勞動部，要求勞動部長洪申翰暫停即將上路的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」、...

比台灣人長壽！西班牙人愛抽菸、晚餐10點才吃 醫：差在1關鍵

減重醫師蕭捷健近日到西班牙旅遊，發現當地人愛抽菸，晚餐習慣10點後才吃，但身材卻普遍都不胖，且平均壽命還比台灣人高。對此，他也點出長壽的關鍵，可能在於飲食上選擇「吃什麼」，而非進食的時間。

故宮南院女性展場員工只能穿裙裝？故宮：6月已開放褲裝

故宮南院展場女性服務人員只能穿裙裝？立院教委會今天審故宮明年年度預算，吳沛憶、郭昱晴等立委提案指出，根據2020故宮性別...

分泌物太多！妹子愛用1物處理引母憂心 網驚：快去看醫生

分泌物總是讓人覺得煩躁又不可控！不少女孩會使用護墊吸收分泌物維持下身乾爽，一名女網友近日在Dcard發布貼文抱怨，因為自己是屬於分泌物較多的人，後來習慣每天使用護墊，認為這樣下來非常舒適。沒想到媽媽發現以後狂勸阻，但她實在受不了下身總是「濕濕的」，又不想吵架，於是想詢問有沒有女孩有類似狀況可以提供經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。