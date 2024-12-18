癌症治好就安全？外媒指康復仍有副作用 淋巴水腫多留意

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
外媒科普報導指出，癌症患者容易在術後出現淋巴水腫，需要密集治療與研究觀察。示意圖／ingimage
外媒科普報導指出，癌症患者容易在術後出現淋巴水腫，需要密集治療與研究觀察。示意圖／ingimage

癌症不是治好就安全，其他如淋巴水腫等副作用也要小心！外媒報導指出，癌症患者動完手術後容易出現副作用，其中最明顯的就是淋巴水腫，若是頭頸癌甚至有90%的發作率，恐嚴重影響生活。報導指出，目前是以控制症狀為主要治療方式，英國、澳洲等地都有不同計劃，但對於淋巴水腫相關機制仍缺乏研究。

淋巴受損造成水腫

根據《英國廣播公司》報導，淋巴水腫是一種慢性且無法治癒的疾病，因淋巴系統受損導致體液無法正常排出，造成組織過度腫脹。全球約有2.5億人受此影響，僅在英國就有約45萬人患病，而美國的患者數量可能高達1千萬人。 然而，這種疾病常被忽視，缺乏足夠的研究和診斷。

淋巴水腫容易在接受癌症治療（如手術或放射治療）的患者中特別常見，因為這些治療可能損傷或移除淋巴結。例如，接受乳癌治療的女性，約有20%容易出現淋巴水腫，而在前列腺癌治療中，比例約為2%至29%。此外，頭頸癌患者中，淋巴水腫的發生率甚至還可能高達90%。

治療耗費大量資源

《英廣》提到，淋巴水腫對患者的身心與經濟狀況造成巨大影響，包括疼痛、外觀變形、行動不便、失去獨立性與抑鬱等問題。由於無法治癒，目前淋巴水腫的治療方式主要是以緩解症狀為主，需要每日細心的管理。然而，由於醫療服務和缺乏專業知識，往往難以實施密集的照顧，治療資源的獲取也存在地區差異。

澳洲《新南威爾斯健康部》提到，他們正在推動淋巴水腫預防與早期介入計畫，希望將發病率從最高30%降至低於10%，計劃將由物治師和職治師組成團隊，每三個月監測患者是否有淋巴水腫的早期跡象。一旦發現就會接受早期治療，並配戴壓力衣以控制腫脹，目前已有6500人參與、預防超過7百人出現淋巴水腫。

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