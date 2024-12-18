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生活習慣差傷腦風險逾2倍 專家建議3招建立健康日常

中央社／ 台北18日電
美國耶魯大學以大數據證實，中年時期生活習慣差，如亂吃、不運動、吸菸等，中風、失智、憂鬱風險是健康生活型態者的2倍以上，說明健康生活習慣的必要性。圖／中央社
美國耶魯大學以大數據證實，中年時期生活習慣差，如亂吃、不運動、吸菸等，中風、失智、憂鬱風險是健康生活型態者的2倍以上，說明健康生活習慣的必要性。圖／中央社

美國耶魯大學以大數據證實，中年時期生活習慣差，如亂吃、不運動、吸菸，中風失智、憂鬱風險是健康生活型態者的2倍以上，專家建議新年透過創造愉悅感等3招建立健康日常。

這篇研究由耶魯大學學者進行，評估31萬6127名參與者，平均年齡56歲，進行5年追蹤研究，檢視參與者8項基本心血管健康因素得分，包括保持活躍、不吸煙、健康飲食、維持健康體重及正常血壓、獲得足夠睡眠、控制膽固醇和血糖，分為最佳、中等和差等級別。

研究顯示，1.2%參與者在追蹤期間出現中風、失智或老年憂鬱症任一神經系統疾病，進一步分析3個級別，最佳者中僅有0.7%出現，中等者1.2%，差者1.8%。

研究也發現，生活型態分數差者大腦健康風險是得分最佳者的2倍以上。這篇研究今年10月刊登於「神經學」醫學期刊。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅今天透過新聞稿分析這項研究，他說，雖然結果是大多人都具備的常識，但透過樣本數量十分龐大的大數據再次證實，仍極具價值，說明健康生活習慣的必要性，建議各級單位積極推動健康促進實務，才能真正的幫助民眾預防危害。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，研究提到的8項健康影響因素都是能預防和選擇，其中保持活躍和睡眠，容易受情緒起伏或心理層面及人際互動干擾，維持上相對困難，須更多觀察記錄與努力，新的一年建議民眾可透過3個方式建立健康生活型態。

葉雅馨說，第1是「檢視生活」，找出無法做到健康生活原因；第2為「創造愉悅感」，愉快經驗有助行為持續，如從每餐吃碳水化合物調整為每天只有一餐吃，達成後犒賞自己；第3則是「保持平常心」，中年建立習慣不妨從照顧長輩中見習、檢視長輩習慣，找到自己的改變動力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

中風 失智 憂鬱症 生活習慣 睡眠

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