民間社團自辦外交文物展 前外長參訪萬分感動

前外交部長、中華民國對外關係協會會長林永樂表示，在12月16日參訪松濤社擧辦的英雄天地史料展，對外交領域的英雄表達了萬分的崇敬，他感動的說，看到了許多外面看不到的史料，感覺十分的受用，對展覽單位表示感謝，對他來說就是一個很值得學習與分享的機會，他呼籲大家都來看看，尤其對外交關係有興趣，或在此領域服務的國人同胞，更是一個難得的機會，來認識我國老一輩外交人員傑出的表現；他也期待外交人員要效法老一輩傑出的外交家，為中華民國的外交做出貢獻。

林永樂特別感謝有幸目睹前輩的手澤遺物，更增添了對早期外交戰線奮斗不屈的前輩的景仰之意。他同時也對策展的民間社團松濤社，能夠在沒有外援助力的情況下，僅僅靠一個民間收藏家、本業建築師的社長宋緒康先生，經年累月的不懈努力，竟收藏了如此豐富又有價值的文物，表達了充分地肯定。

這次參訪的團員們高達三十餘位，都是在外交外事單位服務數十年後退休的資深高階外交官，以卸任大使、代表為主，多位蒞臨現場的貴賓都表示，此展非常有收獲，讓他們更加了解了外交前輩的努力與付出，也呼籲後輩效法前賢，為國家做出更多的貢獻。

這個展場名稱是英雄天地，原為紀念抗戰與建國而設，展出歷代為國捐軀的歷史英雄遺物遺墨，如文天祥，史可法，陳三立，曾紀澤，蔡公時，高志航，吉星文等。另外特別展示蔣介石委員長的中正劍，國父孫中山先生的墨寶。外交家從前清的浦安臣到北洋政府及國民政府，如陸徵祥，王寵惠，顧維鈞等等多人的遺作。

對外關係協會這次參訪由會長林永樂部長帶團，同行成員包括了二十多位資深大使葛光越、呂慶龍、陳杉林、令狐榮達、刑瀛輝、周麟、張國葆、梁英斌，以及賴維中公使、黃奎博秘書長、謝志傳秘書，另有吳季庭董事長，還有台大黃玟甄同學，留美的大學生吳𧙗綸同學。松濤社社長宋緒康親自導覽。

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