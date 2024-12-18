冬至為何吃湯圓 台電雲林教保中心今搓湯圓為小朋友解謎

12月21日是冬至，習俗會在這天吃湯圓，象徵又長了一歲，雲林家扶媽媽今天到台電教保中心，教導小朋友搓湯圓，並為小朋友導讀冬至繪本，讓小朋友從做中學、吃中學，認識冬至節氣吃湯圓的由來。

家扶中心媽媽今天在雲林斗六台電教保中心教小朋友搓湯圓，小朋友將糯米粉揉成糯米糰，再搓成一顆顆圓滾滾的湯圓，現場也讓小朋友品嘗自己親手做的冬至圓，教保中心教育總監韋明淑表示，幼兒學習除了老師的教導，更需要與生活融合，搓湯圓可以鍛鍊小朋友的小肌肉，透過遊戲中的學習，將被動式的學習轉變成主動式的探索。。

現場也導讀繪本「冬至吃湯圓」，教保中心主任簡雅蘭表示，繪本訴說古時候父女流離，在門口懸掛糯米圓期待相認團聚的故事，除讓孩子了解冬至由來，也讓孩子感受家的溫暖帶來幸福。