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吳郭魚價格漲18%！應景水產品預計漲幅20% 漁業署：春節漁產供應無虞

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
漁業署今天舉辦「年節享鱻買魚去 有魚有春大開運」記者會，也針對民眾購買大宗的水產品價格做出說明。圖／漁業署提供
漁業署今天舉辦「年節享鱻買魚去 有魚有春大開運」記者會，也針對民眾購買大宗的水產品價格做出說明。圖／漁業署提供

隨著農曆春節腳步接近，民眾對各類祭祀農漁畜產品需求增加，漁業署今天表示，越接近年節應景水產品價格預計漲幅20%左右，以目前12月來看，以吳郭魚漲18%為多。

漁業署副署長陳建佑說，水產品易受氣候及國外市場價格連動影響，偶有季節性價格波動。農曆春節前因消費者送禮、圍爐及祭祀等用魚需求殷切，帶動整體市場行情。經查13處批發市場今年12月平均價格為每公斤102.4元，較去年12月同期102.7元略跌0.3%。

陳建佑分析，吳郭魚今年12月交易平均價為每公斤66.4元，較去年同期56.2元上漲18%；虱目魚12月交易平均價每公斤68.5元，較去年同期75.4元下跌9.2%；金目鱸12月交易平均價每公斤104.7元，較去年同期114.8元下跌8.8%。

而石斑魚類部分，今年12月交易平均價每公斤209.6元，較去年同期202.2元上漲3.7%；黃臘鰺今年12月交易平均價每公斤159.6元，較去年同期184元下跌13.3%；午仔魚今年12月交易平均價每公斤160.1元，較去年同期154.3元上漲3.8%。

國產白蝦、國內流通以池邊活鮮交易為主，進入批發市場占比少，因此在批發市場多為進口冷凍包冰型態，今年12月交易平均價每公斤202.7元，較去年同期226.7元便宜約10%。

陳建佑說，部分水產品雖有季節價格波動，然而因替代性高，且現值各式國產魚貨盛產期，水產品供應無虞。

農業部次長黃昭欽表示，整體水產品價格與過去持平，雖然養殖水產供應上沒有問題，不過海撈漁貨每天仍有變數。

均價 春節 漁業署

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