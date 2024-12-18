鍾東錦指「無照躲警更危險」 建議機車考照降至16歲

苗栗縣長鍾東錦近日提議將機車考照年齡從18歲下修至16歲，他表示，現在16歲騎機車的年輕人很多，若無照上路遇警怕被罰而慌亂逃跑更危險，不如提早受駕訓課程導正觀念。

交通部自108年起推動機車駕訓補助計畫，每人補助新台幣1300元。苗栗縣府工務處昨天在縣務會議中報告，苗栗縣110年與111年分別補助30名，今年加碼補助至50名，明年預計再加碼補助名額，但青少年報名比例偏少，需再加強推廣力道。

縣長鍾東錦在會中表示，除研擬推廣民眾參與機車駕訓補助方案外，也應向中央建議修法，將普通重機考照年齡降低至16歲，「有照，最起碼不用跑給警察追，騎起來比較安心」。

鍾東錦今天受訪指出，現在16歲騎機車的學生滿街都是，抓不勝抓，他認為青少年無照騎車，碰到狀況會怕被罰而選擇慌亂逃跑，反而更危險，因此建議下修機車考照年齡，這樣至少在路上遇到警察，就不會慌亂害怕，反而比較安全；至於汽車考照年齡就另當別論。

此外，根據交通部公路局統計，自108年推動機車駕訓補助計畫後，截至111年相較未受訓者，受過駕訓班課程者，違規風險減少56%，肇事風險降低35%，顯示機車駕訓對於增加駕駛人交通安全觀念、技巧確有其成效。

鍾東錦認為，處罰不是目的，如果16歲可考照，可減少無照駕駛問題，也可在考照過程中灌輸正確駕駛觀念，提升新手駕駛對道路潛在危險的感知。

對於機車考照年齡下修至16歲，民眾看法不一，有高中生認為可行，尤其家住較偏遠的同學，公車班次少，「會有需要騎車」；但也有家長持反對意見，認為16歲以下孩子不夠成熟，容易衝動亂飆車，「不妥，太危險」。