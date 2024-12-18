野平一郎受邀客席指揮國台交 帶來日古典樂名作

國立台灣交響樂團邀約日音樂家野平一郎（Ichiro Nodaira）來台擔任客席指揮，音樂會除了首演自己的創作「廢墟的風景」之外，也將帶來日本前輩作曲家武滿徹的樂曲，增進台日交流。

根據國台交發布的新聞資料，日本指揮暨作曲家野平一郎目前是東京音樂大學校長，東京藝術大學名譽教授以及東京文化會館音樂總監，他也是2022年第8屆仙台國際音樂比賽鋼琴組的評審主席。這次訪台，除了介紹日本古典樂的發展之外，也將進一步促成台日古典音樂交流。

這次野平一郎將在台灣首演自己在2024年所創作的「廢墟的風景」，這首樂曲也是台灣音樂館的委託創作，「對我來說，描繪廢墟的同時也是在描繪人類本身，城市或建築有朝一日可能成為廢墟，廢墟有廢墟的美麗與訊息。」樂曲沒有旋律，開頭由豎琴與打擊樂持續循環，充滿實驗性。

其他曲目還包括台灣作曲家連憲升以台灣南部傳統祭儀與宗教文化為主題所寫的「遊天河」以及日本前輩作曲家武滿徹（Tōru Takemitsu）為雙鋼琴與管弦所寫「夢的引用─海啊，帶我走！」，雙鋼琴由盧易之與汪奕聞共同合作。下半場則以德布西的「海」做收尾，也呼應國台交這次樂季的重點法國主題。

汪奕聞表示，武滿徹這首「夢的引用─海啊，帶我走！」將日本元素融入創作，進而成為自己的創作語彙，「雖然是現代音樂，但這首作品很感動我。」盧易之則表示，樂曲可以聽見作曲家不斷挖掘與打破框架的過程，發現更多音樂的可能性。

「夢之海—野平一郎，盧易之，汪奕聞與國台交」音樂會將於12月27日演出，地點在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳。