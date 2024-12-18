台南好Young耶誕跨年活動周六起跑 訂房率逾9成
歲末年終來臨，台南市政府近年以「台南好Young」耶誕跨年活動成功打響名號，今年搖滾耶誕演唱會將在周六開唱，也帶動台南年末假期訂房率。有業者表示，今年雖沒有耶誕跨年連假，但不少遊客利用周末安排2天一夜出遊，假日訂房率幾乎全滿，跨年夜有8成訂房率。
2024年將進入尾聲，耶誕跨年浪漫氛圍隨之而來，南市府近期陸續公布「2025台南耶誕跨年系列活動」第3波卡司後，部分忠實韓粉發現「今年台南耶誕跨年沒有韓團？」對此，市長黃偉哲回應，「當然有啊！」今年邀請韓團2PM成員之一的李俊昊，耶誕演唱會則有韓流新人氣天團EVNNE。
南市府也指出，根據跨年晚會周邊景點旅遊人次電信大數據資料顯示，2022年跨2023年時，6場次活動約吸引32.4萬人次，光是耶誕演唱會就有12萬人次，跨年晚會則有18萬人次；2023年跨2024年時，5場次達39萬人次，尤其跨年晚會更多達22萬人次。
南市府表示，過去2年耶誕至跨年9天全市觀光人潮成長率約18％，今年耶誕跨年晚會卡司依舊精彩豐富，集結時下台、韓、日、荷、英等各國超夯藝人及團體，其中，李俊昊更是把台灣首次跨年就獻給台南，預計今年年末全市景點旅遊人次可達200萬人次，創產值逾48億。
觀旅局說明，去年台南耶誕夜及跨年住房率逾9成，平均房價每晚落在2500元至3000元，因跨年夜以周末價格收費，平均房價每晚約3000元至3500元不等，今年耶誕跨年雖沒有連假，不過預估住房率審慎樂觀，價格也差不多。
觀旅局強調，各旅館、民宿的房價均會提報市府觀旅局備查，市府會依備查房價進行聯合稽查，避免業者哄抬房價，以確保旅客權益。
和逸飯店台南西門館則表示，今年耶誕、跨年雖沒有連假，不過許多遊客還是會利用周末假期，安排2天一夜的旅程遊玩，因此，目前到年底假日的住房率幾乎客滿，跨年夜、元旦前後則有8成至9成訂房率，人潮情況還算不錯。
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