台南400風箏嘉年華 全台首座風箏迴廊展出千件作品
台南400風箏嘉年華年12月21、22日將在曾文市政願景園區登場，體育局規畫風箏表演、DIY體驗、親子互動等多元內容，還有千人湯圓宴與暖心牛肉湯，邀請民眾一起來台南感受濃厚的節慶氛圍與創意風箏的魅力。
市長黃偉哲表示，全臺首座的風箏迴廊將展出千件由小學生與樂齡長者共同創作的風箏作品，這些作品以「我的家鄉/我的夢想」為主題，帶來豐富多元的創意表現，每幅風箏背後，都融入了小朋友天真無邪的想像力與長者珍貴的生命經驗，呈現出美麗的跨世代藝術畫卷。
除了精彩的風箏展覽與表演，還安排了兩大暖心活動。21日是「千人一起過冬至吃湯圓」，邀請民眾一起品嘗熱騰騰的湯圓，體驗冬至的傳統習俗，感受團圓的溫馨氛圍。22日推出「暖心牛肉湯」活動，現場提供免費的熱騰騰牛肉湯，讓大家在寒冷中品嘗美食，感受台南的溫暖與人情味。
體育局長陳良乾說，這次活動不僅是台南體育盛事，也是凝聚社區、傳遞溫暖的最佳時刻，邀請市民朋友以及來自各地的遊客一同來台臺南放飛夢想、共度美好時光。活動時間下午1點到4點半，地點南市曾文願景園區（原首府大學）台南市麻豆區南勢里168號。
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