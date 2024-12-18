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奧客辱罵店員「窮人、白痴」泡泡瑪特發聲：絕不容忍

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
POP MART泡泡瑪特因「盲盒策略」的商業模式崛起。此圖並非事發店。圖／POP MART提供
POP MART泡泡瑪特因「盲盒策略」的商業模式崛起。此圖並非事發店。圖／POP MART提供

POP MART泡泡瑪特因「盲盒策略」的商業模式崛起，刺激粉絲收藏欲望，寧願花時間排隊、花大錢買，就為了要買到愛款。有網友在Threads談到，在泡泡瑪特門市目擊並錄下影片，有奧客不滿店員因公司規定無法將商品從貨架上拿下來讓他兒子挑選，便失控咆哮辱罵店員「薪水只有三萬五，還敢跟他談什麼規定！」並甩出自己存摺稱「裡面有六千多萬」接著羞辱店員「真是一群窮人、白痴」。而這位爸爸此舉直接給一旁的兒子做了最壞的身教示範。對此，泡泡瑪特也發聲「重視每一位同仁的尊嚴與權益，絕不容忍任何形式的侮辱或不當行為」。

針對店員被顧客言語羞辱，泡泡瑪特回應如下：

泡泡瑪特致力為顧客提供優質服務，同時也重視每一位同仁的尊嚴與權益，絕不容忍任何形式的侮辱或不當行為。

針對中山門市發生之事件，泡泡瑪特強力譴責對於服務業的任何形式的暴力與辱罵，已於第一時間安撫當事同仁，將給予必要心理輔導，並全力提供該名員工所需之法律及經濟相關協助。

泡泡瑪特嚴正呼籲顧客以理性和平的方式收藏和體驗潮玩文化，切勿做出任何衝動行為。

店員 泡泡瑪特

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