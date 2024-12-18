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故宮南院女性展場員工只能穿裙裝？故宮：6月已開放褲裝

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立院教委會今天審故宮明年年度預算，故宮博物院院長蕭宗煌列席審查時，向立委提出說明。記者林俊良／攝影
立院教委會今天審故宮明年年度預算，故宮博物院院長蕭宗煌列席審查時，向立委提出說明。記者林俊良／攝影

故宮南院展場女性服務人員只能穿裙裝？立院教委會今天審故宮明年年度預算，吳沛憶、郭昱晴等立委提案指出，根據2020故宮性別平等專案小組會議紀錄，故宮南院囿於經費廠商僅能提供女性服務人員裙裝，2021年將製作提供褲裝或裙裝供其選擇，制服設計過程將會邀請服務人員參與決策。但迄今尚無褲裝可供選擇，去年性平會議表示將納入明年預算規劃，但明年預算書仍未見此一規劃。

故宮院長蕭宗煌回應，故宮南院已開放女性展場人員可自由選擇穿著裙裝或褲裝，目前褲裝也已進行設計製作，預計明年提供褲裝的選擇。

故宮表示，為提升性別平等意識及形象，南部院區展場人員制服已於今年6月份開放女性展場人員可自由選擇穿箸裙裝或褲裝執勤。 此外，明年度制服已開始進行設計，提供裙裝或褲裝款式及布料樣式，讓全數展場女性服務人員參與討論及選擇，其費用預算也已編入南部院區教育推廣服務項目之中。

制服 故宮南院

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