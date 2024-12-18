移工團體勞動部踢館提4訴求 提醒「洪部長勿打臉洪委員」

今天是國際移工日，台灣國際勞工協會(TIWA)今赴勞動部，要求勞動部長洪申翰暫停即將上路的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」、開放移工自由轉換雇主、廢除工作年限、公開就安基金收支項目等4大訴求，並提醒洪部長，勿打臉昔日的洪委員。

TIWA批評，從日前勞團的絕食行動、立法院的質詢，以及洪部長的相關回應，可以看到為霸凌案銜命上任的勞動部長洪申翰，是恪遵行政院長的三大任務，以「勞資雙贏」為包裝，把勞動部長的職位繼續做小，不然不會在面對各類勞工議題時，如此推託連立場都不敢表達。

TIWA指出，長期對外不透明的就業安定基金，管理委員會根本形同虛設，所有預算、花費項目，全都包藏在複雜的會計帳務裡，連立委監督權也被蒙蔽，因此主張就業安定基金的花費、用途、同意諸項支出委員名單等資訊，應以友善查閱者的方式定期公布，讓人民公評，以補管理委員會及立院監督的不足。

針對雇主團體要求免徵「個別家庭聘僱看護移工」的就業安定費，TIWA表態不反對減免，但若僅止於減免個別家庭的就安費，不思考整體長照制度的整建，最終只是鞏固了「長照責任丟家庭、照顧勞動無保障」的個別家庭聘僱制度，洪部長在擔任立委時期也為此曾提出「如果衛福部不參與，多元陪伴計畫不應執行」。

為此，TIWA要求暫停「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，立即召開與衛福部的跨部會會議，讓「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，真正成為面向長照及看護移工政策修繕的嘗試，而不是流於政黨惡鬥下，花錢買票用的祭品。

此外，TIWA認為，開放讓移工自由轉換雇主、政府提供實質求職管道，才是解決逃逸的正本清原之道。而施行2年半的「留才久用」方案，目前核可人數3萬8556人，但中階移工仍面臨勞動條件無保障、轉換困難、條件嚴苛的「長期居留」騙局，與其如產業屆要求的階段性放寬工作年限，不如直接廢除藍領移工在台工作年限，才能真正留才搶人。

勞動部回應，就業安定基金管理會委員名單及各次會議紀錄，均已公布於勞動力發展署署官網供各界參閱。 「多元陪伴照顧服務試辦計畫」過去辦過一次工作坊、兩次座談會蒐集各界意見，也經過跨國勞動力政策協商諮詢小組勞資學政代表討論通過，前述各會議衛福部皆有與會，勞動部將持續與衛福部討論滾動調整。

至於自由轉換雇主、廢除工作年限，勞動部說，就服法第59條規定，移工因不可歸責之事由，經勞動部核准得轉換雇主或工作，勞雇雙方合意解約也可向勞動部申請合意轉換；移工聘僱許可屆滿，可由新雇主接續聘僱。為留用資深移工、銜接移民制度，勞動部也已經推動「移工留才久用方案」。