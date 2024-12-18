快訊

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

日本版Metoo紀錄片：伊藤詩織《黑箱日記》有望問鼎奧斯卡

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

2024人權短影音競賽徵件 最高獎金10萬元

中央社／ 台北18日電

為讓大眾瞭解、關注人權議題，國家人權委員會即日起至2025年2月14日止，舉辦短影音創作競賽，邀請高中職以上學生，以及年滿18歲的社會人士，拍攝融合國內外人權紀念日的短影片，爭取最高新台幣10萬元的獎金。

因應短影音時代，人權會今天透過新聞稿表示，即日起舉辦「Short出人權精彩－2024人權短影音創作競賽」，盼推廣人權教育理念並深化其內涵，讓更多人可接觸到人權議題，民眾可以透過手機、相機等拍攝30秒到60秒，具有創意的人權教育直式短影音。

人權會表示，此次競賽主題須融合國內、國外具有人權意涵的紀念日，如國際婦女節、國際勞動節、原住民族日、國際身心障礙者日、國際人權日等，作為影片創作發想素材，可用故事、舞蹈、音樂或表演形式，傳達及推廣人權，讓大眾關注人權。

至於競賽對象分為學生組（高中職以上學生）、社會組（年滿18歲以上的社會人士），各組獎項包括金獎1名，獎金為新台幣10萬元；銀獎1名，獎金為新台幣6萬元；銅獎3名，獎金為各新台幣5萬元；佳作12名，可各獲1萬2000元百貨禮券；另外，還有人氣獎1名，可獲6000元百貨禮券。

上述入選作品預計在2025年3月底公布，頒獎典禮暨成果發表會則會於2025年4月下旬辦理，也會於活動網站舉辦人氣票選活動，歡迎全民一同欣賞創意人權短影音。此次競賽詳情請，可至「Short出人權精彩－2024人權短影音創作競賽」網站查詢。

人權 台幣

延伸閱讀

元大金融服務 奪道瓊第一

泰國籍移工遭撞致死不起訴 立委嗆苗檢縱放制度性吃案

全嘉瘋管樂 周六國內外49支管樂隊踩街登場

台中霧峰區農會單支短影音突破百萬流量 「霧農大叔」黃景建受關注

相關新聞

地牛翻身！下午14時56分宜蘭規模4地震 最大震度3級

地牛翻身！下午14時56分宜蘭發生規模4地震，震央在宜蘭縣政府東南方24.7公里，位於宜蘭縣近海，地震深度只有8.4公里...

移工團體勞動部踢館提4訴求 提醒「洪部長勿打臉洪委員」

今天是國際移工日，台灣國際勞工協會(TIWA)今赴勞動部，要求勞動部長洪申翰暫停即將上路的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」、...

比台灣人長壽！西班牙人愛抽菸、晚餐10點才吃 醫：差在1關鍵

減重醫師蕭捷健近日到西班牙旅遊，發現當地人愛抽菸，晚餐習慣10點後才吃，但身材卻普遍都不胖，且平均壽命還比台灣人高。對此，他也點出長壽的關鍵，可能在於飲食上選擇「吃什麼」，而非進食的時間。

故宮南院女性展場員工只能穿裙裝？故宮：6月已開放褲裝

故宮南院展場女性服務人員只能穿裙裝？立院教委會今天審故宮明年年度預算，吳沛憶、郭昱晴等立委提案指出，根據2020故宮性別...

環境部修正「放流水標準」 增訂醫院氯排放限值不得超過2mg/L

環境部為維護水體品質與推動汙染物減量及管制，今日修正發布「放流水標準」，增訂或加嚴氨氮、磷、銅及自由有效餘氯等項目的管制...

台南400風箏嘉年華 全台首座風箏迴廊展出千件作品

台南400風箏嘉年華年12月21、22日將在曾文市政願景園區登場，體育局規畫風箏表演、DIY體驗、親子互動等多元內容，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。