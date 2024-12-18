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4成3弱勢家庭借錢度日 家扶邀傳愛助兒少學習

中央社／ 台北18日電

家扶基金會最新調查顯示，4成3弱勢家庭常須借錢因應生活，7成5擔憂繳不出房租，3成5常借錢以負擔孩子學雜費，家扶也邀請大眾一起接住弱勢家庭，幫助孩子安心學習。

家扶基金會今天舉行「無窮世代－傳愛過好年」記者會，會中公布無政府福利身分的扶助家庭生活狀況調查，並邀請藝人鍾欣凌擔任「傳愛過好年」愛心大使，號召大眾一起關懷社會邊緣、被遺忘的弱勢兒少。

家扶基金會扶助全台2.5萬戶貧困家庭，其中約3成7不具福利身分。為瞭解扶助家庭的生活狀況，家扶今年9月至11月針對1500戶扶助家庭進行問卷調查，有效樣本數為1036份，在95%信心水準下，正負抽樣誤差值為3個百分點。

根據家扶調查顯示，曾有福利資格的弱勢家庭申請原因以收入不穩定（46.8%）、工作收入低（46.3%）居多；但有一群從未有福利身分的弱勢家庭有相同處境，卻因被計算父母親、配偶收入與資產（37.2%），或戶籍內同住家人收入與資產（22%）超過標準，而不符申請資格。

家扶調查也指出，高達43.2%的弱勢家戶常須借錢因應生活，75.5%擔憂繳不出房租，55.1%會因租金壓力選擇屋況不佳的地方；而育有國小以上學童的弱勢家庭，有35%常借錢負擔孩子學雜費，45.3%弱勢兒少為節省開支而放棄暑假課輔或營隊。

擔任「傳愛過好年」愛心大使的鍾欣凌認為，「能給予的人，更幸福」，當她知道曾經幫助的孩子好好長大，真的很感動；身為母親的她，更能體會照顧者為了孩子、為了家拚命努力的心情，希望大家一起幫助他們好好生活。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶扶助9434戶不具福利身分的家庭，他們生活不穩定，可能影響到孩子學習，因此邀請大眾一起接住弱勢兒少與家庭，幫助孩子安心學習、健康成長，即日起民眾指定捐款單筆達1500元，可獲得家扶孩子手繪「好幸福保溫杯」1個，邀請大家傳愛過好年。

借錢 家扶基金會 弱勢家庭

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