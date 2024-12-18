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郵政博物館3分館 恢復週六日開放、全免費

中央社／ 台北18日電

中華郵政公司今天說，郵政博物館台北、台中及高雄3分館今天起調整營業時間，週六、日都開放且免費。

郵政博物館台中館於10日開幕，是郵政博物館第3座分館，營運時間原本是週一至週五，10日起台北館與高雄館營運時間，也一併調整與台中館相同，將原本只有週一公休，改為週六、日不開放，引起部分民眾抱怨。

中華郵政今天發布新聞稿，為協同政府推動區域文化觀光，鼓勵觀光遊客、親子家庭於假期遊訪，郵政博物館台北館、台中館及高雄館，18日起營運時間均調整與郵政博物館總館相同，為週二至週日上午9時至下午5時。

原本郵政博物館高雄館要收費，一般票價新台幣20元，中華郵政說，18日起取消，與台北館、台中館一樣免費，郵政博物館總館仍維持收費，一般票價30元。

郵政博物館總館位於台北市，鄰近南海學園、植物園，為郵政專業博物館，長期致力保存郵政史料文物、傳揚郵政文化並推廣社會教育。館廈展層1至7樓均對外開放，因藏品展場頗具特色，且一般收費低廉，廣獲學校團體、親子家庭的好評喜愛。

中華郵政公司配合政府推動文化在地深耕政策，為活化資產價值，分享典藏資源及促進城市文化觀光，運用台北北門郵局2樓、台中民權路郵局3樓及高雄站前郵局2樓的節餘空間，布設郵政博物館台北館、台中館及高雄館，打造完成北中南三區的郵政藝文展示交流空間。

中華郵政說，台北館、台中館及高雄館分別由台北郵局、台中郵局及高雄郵局就近運用在地資源與團隊人脈經營管理，結合展示加強業務推廣、參與關懷社區公益活動、推薦周邊景點美食等，擴大整體服務層面，盼吸引更多訪客休閒參觀；郵政博物館總館負責各館的策展、布展與導覽培訓。

中華郵政 博物館 郵局

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