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瞿筱葳為父親瞿海源立傳 獲台北文學年金大獎

中央社／ 台北18日電

台北文學年金獎計畫今天公布年金得主，瞿筱葳以「訪父記－他的白髮，與我們的時代」，為父親、學者瞿海源立傳，獲選為年金得主，將獲頒獎座及新台幣40萬元獎金。

根據文訊雜誌社發布新聞稿，評審認為，瞿筱葳透過父親的人生軌跡，瞥見台灣關鍵年代下，知識分子參與政治並企圖扭轉局勢的身影，亦為台灣民主化歷經過劇烈陣痛的時代留下寶貴紀錄。

瞿筱葳曾任職環保團體、媒體、影像工作，參與多部國際頻道紀錄片製作。2009年以「重返祖母逃難之路」，進行為期90天旅行，並將這段旅程化為「留味行：她的流亡是我的流浪，以及奶奶的十一道菜」一書。近年積極參與公民科技社群，擔任g0v台灣零時政府共同發起人，推廣開源公民參與文化。

新聞稿指出，由台北市政府文化局主辦，文訊雜誌社規劃執行的「第25屆台北文學獎－台北文學年金獎助計畫」，去年公布入圍3件寫作計畫，分別為瞿筱葳「訪父記－他的白髮，與我們的時代」、許恩恩「在女與公之間」、劉思坊「城南怪事」。

3人歷經為期一年創作，展現成果，主辦單位於2日召開決審會議，經向陽、宇文正、陳蕙慧、葉美瑤、盧郁佳等5位評審委員評選，瞿筱葳「訪父記－他的白髮，與我們的時代」獲得一致支持勝出。

其他兩部入圍作品亦呈現不同風貌，許恩恩「在女與公之間」呈現出當代女性知識分子面對性別、認同的渾沌狀態，以及對身體、慾望的摸索；同時也表現出她們在介入社會運動後的矛盾心理。

劉思坊「城南怪事」則呈現孩童間霸凌、排擠、結盟等權力關係，其中以融入流行歌曲內容並作為段落標題，試圖透過群眾耳熟能詳的歌曲，喚起1990年代以降台北城南的回憶。

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