聽新聞
0:00 / 0:00
影／「買魚去」平台上架 滿足民眾採買水產品年貨需求
漁業署為滿足民眾採買年貨的民生消費用魚需求，上午在農業部舉行「有魚有春年節水產品推廣記者會」，農業部次長黃昭欽、漁業署副署長陳建佑、全國漁會總幹事林啟滄與全台九家漁會及漁產業者共同推廣年節水產禮盒商品。農業部次長黃昭欽表示，為提升漁民捕獲的海鮮有更高的附加價值，以及讓消費者在選購眾多水產品的信任與滿足，漁業署建置「買魚去」販售平台，協調產業團體加強漁產品供應及調配，確保國產魚供應無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言