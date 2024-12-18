影／「買魚去」平台上架 滿足民眾採買水產品年貨需求

漁業署為滿足民眾採買年貨的民生消費用魚需求，上午在農業部舉行「有魚有春年節水產品推廣記者會」，農業部次長黃昭欽、漁業署副署長陳建佑、全國漁會總幹事林啟滄與全台九家漁會及漁產業者共同推廣年節水產禮盒商品。農業部次長黃昭欽表示，為提升漁民捕獲的海鮮有更高的附加價值，以及讓消費者在選購眾多水產品的信任與滿足，漁業署建置「買魚去」販售平台，協調產業團體加強漁產品供應及調配，確保國產魚供應無虞。 農業部漁業署為滿足民眾年節料理及過年送禮需求，結合各漁會共同向消費者推薦優質國產水產品，精選各地漁會特色產品，並推出年節冷凍海鮮禮盒、海饗吃零嘴箱及銀髮樂齡禮盒等三種組合。記者侯永全／攝影 為推廣年節水產禮盒，農業部次長黃昭欽（右）化身主廚，烹調金鯧魚料理。記者侯永全／攝影