快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「買魚去」平台上架 滿足民眾採買水產品年貨需求

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
農業部上午舉行「有魚有春 年節水產品推廣記者會」，農業部次長黃昭欽（中）、漁業署副署長陳建佑（左三）、全國漁會總幹事林啟滄（右三）與全台九家漁會及漁產業者共同推廣年節水產禮盒商品。記者侯永全／攝影
農業部上午舉行「有魚有春 年節水產品推廣記者會」，農業部次長黃昭欽（中）、漁業署副署長陳建佑（左三）、全國漁會總幹事林啟滄（右三）與全台九家漁會及漁產業者共同推廣年節水產禮盒商品。記者侯永全／攝影

春節將至，農業部漁業署為滿足民眾年節料理及過年送禮的需求，結合各漁會共同向消費者推薦優質國產水產品，精選各地漁會特色產品，並為不同消費族群，推出年節冷凍海鮮禮盒、海饗吃零嘴箱及銀髮樂齡禮盒等三種組合。同時秉持只推薦精品好物的信念，上架「買魚去」平台販售水產品，並設有年節乾貨專區，供消費者挑選年節禮盒、踏青伴遊零嘴及致贈長輩精品等商品。

漁業署為滿足民眾採買年貨的民生消費用魚需求，上午在農業部舉行「有魚有春年節水產品推廣記者會」，農業部次長黃昭欽、漁業署副署長陳建佑、全國漁會總幹事林啟滄與全台九家漁會及漁產業者共同推廣年節水產禮盒商品。農業部次長黃昭欽表示，為提升漁民捕獲的海鮮有更高的附加價值，以及讓消費者在選購眾多水產品的信任與滿足，漁業署建置「買魚去」販售平台，協調產業團體加強漁產品供應及調配，確保國產魚供應無虞。

農業部漁業署為滿足民眾年節料理及過年送禮需求，結合各漁會共同向消費者推薦優質國產水產品，精選各地漁會特色產品，並推出年節冷凍海鮮禮盒、海饗吃零嘴箱及銀髮樂齡禮盒等三種組合。記者侯永全／攝影
農業部漁業署為滿足民眾年節料理及過年送禮需求，結合各漁會共同向消費者推薦優質國產水產品，精選各地漁會特色產品，並推出年節冷凍海鮮禮盒、海饗吃零嘴箱及銀髮樂齡禮盒等三種組合。記者侯永全／攝影
為推廣年節水產禮盒，農業部次長黃昭欽（右）化身主廚，烹調金鯧魚料理。記者侯永全／攝影
為推廣年節水產禮盒，農業部次長黃昭欽（右）化身主廚，烹調金鯧魚料理。記者侯永全／攝影

漁業署 禮盒 農業部

延伸閱讀

12月的菠菜最好吃 專家教你挑選小撇步

貓奴注意！明年起家貓依法須植入晶片並登記 2026年違者開罰

班班喝鮮奶像「防空警報」李彥秀批農業部

回響／農業部出手了！農噴無人機黑飛被查獲屬實 將停止補助5年

相關新聞

移工團體勞動部踢館提4訴求 提醒「洪部長勿打臉洪委員」

今天是國際移工日，台灣國際勞工協會(TIWA)今赴勞動部，要求勞動部長洪申翰暫停即將上路的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」、...

比台灣人長壽！西班牙人愛抽菸、晚餐10點才吃 醫：差在1關鍵

減重醫師蕭捷健近日到西班牙旅遊，發現當地人愛抽菸，晚餐習慣10點後才吃，但身材卻普遍都不胖，且平均壽命還比台灣人高。對此，他也點出長壽的關鍵，可能在於飲食上選擇「吃什麼」，而非進食的時間。

冷氣團南下愈晚愈寒冷 粉專曝「10至11度低溫」區域

大陸冷氣團南下中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，愈晚愈寒冷，中央氣象署發布低溫特報。

今年首起麻疹醫院群聚 家屬、護理、清潔人員都中鏢

我國麻疹發生今年首起醫院群聚。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今日新增4名確定病例，皆為同起群聚事件，指標個案是上周公布的...

國人赴日消費額是來台旅客2.4倍 立委批：射箭沒目標在射什麼？

交通部觀光署今年訂定1000萬國際觀光客目標，根據統計，截至目前逾700萬人次。立委今於立法院質詢表示，今年來台旅客僅恢...

故宮南院女性展場員工只能穿裙裝？故宮:6月已開放褲裝

故宮南院展場女性服務人員只能穿裙裝？立院教委會今天審故宮明年年度預算，吳沛憶、郭昱晴等立委提案指出，根據2020故宮性別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。