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12月水產價格漲跌互見 漁業署估春節前漲1、2成

中央社／ 台北18日電

農曆春節近，漁業署今天發布3款網羅各漁會水產的禮盒，方便選購且免運費；而13處消費地魚市場今年12月交易均價對比去年同期漲跌互見，吳郭魚貴1成8、黃臘鰺跌1成3，估春節前漲1、2成。

農業部漁業署舉辦「有魚有春．年節推廣」記者會，彙整各漁會推出3種價位的水產年節禮盒，方便消費者一次購足，且都免運費，呼籲消費者把握選購。

春節接近，消費者關注水產價位，農業部次長黃昭欽說，國產養殖水產供應無虞，海撈要看每天漁獲狀況而定。漁業署副署長陳建佑進一步指出，目前13處消費地魚市場12月份的整體交易均價為每公斤新台幣102.4元，對比112年12月同期的102.7元，略跌0.3%。

陳建佑並說，以主要採購品項來說，則是漲跌互見。漁業署舉例養殖水產說明，吳郭魚12月交易均價每公斤66.4元，比去年同期的56.2元貴18%。虱目魚12月交易均價每公斤68.5元，比去年同期的75.4元便宜9.2%。金目鱸12月交易均價每公斤104.7元，比去年同期的114.8元便宜8.8%。

石斑魚類12月交易均價每公斤209.6元，比去年同期的202.2元貴3.7%。黃臘鰺12月交易均價每公斤159.6元，比去年同期的184元便宜13.3%。午仔魚12月交易均價每公斤160.1元，比去年同期的154.3元貴3.8%

白蝦在批發市場多為進口冷凍包冰型態，12月交易均價每公斤202.7元，比去年同期的226.7元便宜1成。

3款水產禮盒方面，首先是「年節冷凍禮盒」，單價新台幣1500元，內含突破外銷出口日本的龍虎斑、黃金鯧、海水白蝦、鱸魚、透抽、鬼頭刀魚丸及虱目魚肚等。

「銀髮樂齡禮盒」單價999元，內含虱目魚精、石斑魚精及鯖魚精，可孝敬長輩。「海饗吃零嘴箱」單價399元，包含蘇澳區漁會嬌澳蝦餅、彌陀區漁會的思慕魚薯薯、南市區漁會的鱻味餅、永安區漁會的龍膽石斑丁角與麻辣切片。

均價 漁業署 禮盒

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