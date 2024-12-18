環境部將推新空品白皮書 明年3月公布

為訂定第三期空氣汙染防制方案重點，環境部將透過啟動許願池、成立策略平台、召開公民咖啡館及創新論壇等4部曲，聚焦制定新空氣品質政策白皮書，聚焦制定新空氣品質政策白皮書，並作為第三期（2028年至2031年）空汙防制方案執行重點。

環境部表示，民眾即日起至明年1月8日可投稿給予意見，明年1月13至24日期間將於北中南舉辦說明會，預計明年3月底公布新空品政策白皮書。

環境部今舉辦「新空品政策白皮書規劃啟動」記者會，環境部長彭啓明表示，環境部於今年9月30日公告修正新版空氣品質標準，加嚴各項空汙物標準，其中細懸浮微粒（PM2.5）年平均及日平均濃度限值，由原本的15及35微克，加嚴至12及30微克。

彭啓明說，上任後就不斷思考PM2.5年平均濃度限值，如何降至10微克甚至5微克，但坦言目前工具不夠，加上考量台灣經濟結構，要再加嚴標準很困難，需要找出空品及淨零碳排的共利，為此工具很重要，所以提出空品白皮書，盼透過4部曲可以將空品政策更貼近公民及社會發展需求。

首部曲啟動好空氣許願池，徵求各界對於空品改善建議及解方；二部曲成立台灣空品管理政策平台，邀集國內外專家學者參與討論；三部曲召開公民咖啡館，針對許願內容聚焦各界期盼建議；四部曲舉辦AIR 2025：智慧城市-永續清淨空氣科技創新論壇，縱整專家建言及公民建議，進行深度討論。

美國田納西大學教授傅新義表示，目前美國針對PM2.5年平均濃度限值加嚴從12微克降至9微克，但這也經歷了5年，透過不同科學工具、舉辦公聽會才取得共識的結果，因此環境部提出4部曲是很好的開始；另他也指出，氣候變遷是牽動空品很大因素，像是發生熱浪就會增加PM2.5，過去不常發生因此沒考慮到，但如今氣候變遷造成熱浪頻繁發生，在制定政策時就需納入這情況。

中央大學教授林能暉說，台灣空品受到地形、氣候及排放等3大限制，前2個較無法改變，因此只能從排放量下手，環境部要先問自己可以將空汙降到多少、降到多少產業界可以承受，也符合民眾期待，再進一步思考第三期空汙防制方案如何做，要做到什麼程度。

另外，林能暉表示，台灣空汙季中南部空品較差，環境部今年初與美國NASA及多個亞洲國家合作進行合作七海計畫高屏3D空品實驗，監測高屏地區空品情況，明年該計畫會推展至雲嘉南，盼後年能再擴大到中部。

大氣司長張順欽表示，民眾即日起至2025年1月8日，可至許願池網站提出空品改善想法及建議。統整民眾意見後，最快將於2025年1月13日至1月24日期間，於北中南召開公民咖啡館，說明及聆聽各界建議，後續將於2025年2月24日至2月26日舉辦「AIR 2025：智慧城市-永續清淨空氣科技創新論壇」，預計明年3月底公布新空品政策白皮書，此內容將作為第三期空汙防制方案綱領。