冷氣團南下愈晚愈寒冷 粉專曝「10至11度低溫」區域
大陸冷氣團南下中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，愈晚愈寒冷，中央氣象署發布低溫特報。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，特別提醒台北至嘉義、南投的內陸近山區、平原空曠區、丘陵地區，受冷氣團或輻射冷卻效應影響，未來3天的夜晚至清晨有機會出現10至11度左右低溫，全台其他地區低溫大約12至15度，也是相當寒冷。這幾天很多人感冒，務必注意保暖。
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。今天下午至明天晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。
橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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