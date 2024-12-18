快訊

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

冷氣團南下愈晚愈寒冷 粉專曝「10至11度低溫」區域

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大陸冷氣團南下，愈晚愈寒冷。本報資料照片
大陸冷氣團南下，愈晚愈寒冷。本報資料照片

大陸冷氣團南下中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，愈晚愈寒冷，中央氣象署發布低溫特報。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，特別提醒台北至嘉義、南投的內陸近山區、平原空曠區、丘陵地區，受冷氣團或輻射冷卻效應影響，未來3天的夜晚至清晨有機會出現10至11度左右低溫，全台其他地區低溫大約12至15度，也是相當寒冷。這幾天很多人感冒，務必注意保暖。

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。今天下午至明天晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 氣溫

延伸閱讀

冷氣團釀全台134人猝死 醫曝氣溫驟降「這」溫度最危險

冷氣團來襲皮膚乾癢患者增3成 醫建議開暖爐應這樣保濕

冷氣團「晚上到」 鄭明典指這波較不會帶來高濃度空汙

冷空氣增強明達高峰 高山可望降雪 冬至、跨年各迎1波冷氣團

相關新聞

3波冷空氣接力 冷氣團明晨最強恐10度以下低溫 高山可望霧淞飄雪

本周有2波大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員李孟軒表示，這一波已經正在影響台灣，預估影響時間從今天到明天，周五冷氣團逐漸減...

婦闖阿里山林鐵拍照 觀光署開罰旅行社最高5萬元

55歲劉姓女子14日闖入阿里山森林鐵路鐵軌拍照，遭列車擦撞倒地，左腳骨折，林業署林鐵及文資處將裁罰劉女及旅行社，警方依公...

國人赴日消費額是來台旅客2.4倍 立委批：射箭沒目標在射什麼？

交通部觀光署今年訂定1000萬國際觀光客目標，根據統計，截至目前逾700萬人次。立委今於立法院質詢表示，今年來台旅客僅恢...

轉機客創新高、北美客占近4成 觀光署明年推定時導覽限定遊程

疫後旅遊熱度不減，交通部表示，去年轉機旅客量達到637萬3086人次，已創下歷史新高，今年截至11月轉機旅客量已突破62...

藥物過敏讓他險命喪海外 6大症狀別再誤認是副作用

藥物過敏竟讓他入境時被海關攔下！社團法人中華民國藥物過敏關懷協會理事長張啟彬分享，自己15年前在上海發生藥物過敏緊急回台...

12歲男童脊椎嚴重側彎超過100度險癱瘓 15小時手術矯正

台南一名12歲陳姓男童因先天性半椎體發育異常，導致嚴重脊椎側彎，且這幾年因疫情關係，陳姓男童一度停止回診，孰料，今年回診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。