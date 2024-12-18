今年首起麻疹醫院群聚 家屬、護理、清潔人員都中鏢

我國麻疹發生今年首起醫院群聚。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今日新增4名確定病例，皆為同起群聚事件，指標個案是上周公布的越南境外移入。3名為就醫接觸的陪病家屬、急診就醫接觸之護理人員及環境清潔人員，1人為同班機旅客。

曾淑慧說，指標個案在12月10日記者會已經公布，為40多歲中部男性，11月12日至12月1日至越南探親，從台中機場入境，因為發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，回台隔日去醫院就醫。由於麻疹透過空氣傳播，傳染力強，因此該個案確診後，就有疫情調查、匡列接觸者。

新增4名麻疹確定病例，包括3例國內感染及1例境外移入。國內感染者分別為就醫接觸者的陪病家屬為30多歲男性、急診就醫接觸的30多歲女性護理人員，以及30多歲女性環境清潔人員；境外移入則是同班機的40多歲男性旅客，研判因搭機過程接觸感染。

曾淑慧表示，4名新增確診病例發病日介於12月11日至13日，初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診；針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至2025年1月5日。呼籲街側者避免年末聚餐等，減少傳播機會。

因應今年首起醫院群聚事件，疾管署與地方政府衛生局在12月17日至該醫院實地訪查，並建議院方加強相關感控措施，包含建立全院員工施打MMR疫苗資料、檢驗抗體陰性者安排補接種MMR疫苗、建立員工自主健康監測機制、停辦年底院內大型活動、辦理院內麻疹感染管制教育訓練等防治作為。

我國今年累計19例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，10例為國內感染病例，包含4起群聚；另9例為境外移入病例，其中2例為航空器感染、其餘感染國家分別為越南2例、馬來西亞2例、泰國及柬埔寨各1例。

曾淑慧說，不論國內外，今年麻疹疫情都較為嚴峻；今年國內感染及境外移入病例數高於2020至2023年同期的0至2例，均為五年同期最高。

另外，今年上半年全球麻疹疫情驟升，以歐洲、東地中海及非洲區最為嚴峻，下半年整體疫情雖趨緩，僅東南亞區無明顯下降趨勢；與我國往來較頻繁之國家中，泰國及越南胡志明市與其周邊省份目前疫情仍然嚴峻，馬來西亞、菲律賓、印尼及中國等國疫情較往年略高並持續流行。

麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報。民眾如有疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請盡速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，並建議1981年以後出生者，包含1981年當年出生者，如要前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，降低感染風險。