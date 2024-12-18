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寒流來襲 全台134人猝死 醫：穴位按摩+吹風機保暖

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
全台受低溫影響，出現多起天冷猝死案例，中醫師分享三穴位按摩，加上吹風機保暖。本報資料照片
全台受低溫影響，出現多起天冷猝死案例，中醫師分享三穴位按摩，加上吹風機保暖。本報資料照片

冷氣團籠罩全台，加上輻射冷卻效應，全台多個縣市持續發布低溫特報。據消防署統計，近3天已有134人因OHCA送醫。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，寒冬要加強保暖措施，尤其是三高患者、心血管高風險族群及65歲以上長者，氣溫驟降會提高心血管疾病及猝死的風險。

寒流來襲，讓身體和四肢溫暖起來非常重要，尤其是進出室內外時，溫差超過5度，可能因血管劇烈收縮而致命。林舜穀指出，保暖首重頭頸部及四肢末端，出了出門時適時添加衣物，在家也要注意室內溫度調節，但要注意循環通風。另外，學會3個穴位按摩，可改善手腳冰冷、促進全身氣血通暢。

林舜穀推薦熱敷3個穴位，操作簡單方便，袪除體內寒氣的效果明顯。可以利用吹風機吹後頸大椎穴、腳底湧泉穴，驅趕風邪以及激發腎氣。

大椎穴

位在陰陽經交會之處，多按揉大椎穴可以疏通督脈經絡、調暢氣血。

位置：頸椎最下面，脖子與背部交界處，低頭時凸起的骨頭最明顯處。

方法：可用吹風機以低熱吹2至3分鐘，或將暖暖包隔布敷在該處約10分鐘，有助於溫暖全身、提升免疫力。

勞宮穴

按摩勞宮穴能平衡交感神經及副交感神經，改善因季節變化引起的自律神經失調，尤其是手腳冰冷。

位置：握拳時，中指指尖觸及的手掌中央位置。

方法：用暖暖包輕壓熱敷5至10分鐘，可促進手部循環，溫暖四肢。

湧泉穴

唯一位在腳底板的穴位，也是腎經的最後一個穴道，可預防天冷時下肢冰冷。

位置：足底前1/3處凹陷區，約在腳趾根部與腳掌中心的連線處。

方法：泡熱水腳後，用吹風機或暖暖包熱敷此處，有助於驅寒、促進全身循環。

林舜穀提醒，使用電暖器設備，勿條太高溫，避免室內溫差大；暖暖包不直接接觸皮膚，以免低溫燙傷。

湧泉穴是腎經的重要穴位，也是足少陰腎經的起點，可預防天冷時下肢冰冷。本報資料照片
湧泉穴是腎經的重要穴位，也是足少陰腎經的起點，可預防天冷時下肢冰冷。本報資料照片

位置 吹風機 暖暖包

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