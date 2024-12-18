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大腸癌低齡化？醫曝「6主要原因」示警：很多症狀不明顯延誤看診

聯合新聞網／ 綜合報導
全球大腸癌低齡化，醫舉六主要原因。 示意圖／ingimage
全球大腸癌低齡化，醫舉六主要原因。 示意圖／ingimage

大腸癌長年位列癌症之首，這十年除了罹患比例高，個案年齡也逐漸降低。對此，腎臟科醫師王介立在臉書引用美國梅約診所（Mayo Clinic）醫學中心醫學博士Frank A. Sinicrope的文章，分析此趨勢的原因。

王介立在臉書粉專「王介立醫師」發文表示世界各地大腸癌的發生年齡正逐漸下降，根據 2022 年發表於《新英格蘭醫學期刊 (NEJM)》的一篇綜論文章分析，主要原因可能包含以下六點：

一、生活型態與飲食習慣的轉變：

過去幾十年來，全球普遍受到「西方化」飲食模式的影響，「高紅肉、高加工食品、精緻糖類與含糖飲料」等等的攝取量大增，而且全穀物及富含植物性纖維的食物比例卻相對下降。這些飲食改變可能干擾腸道菌相（gut microbiome），導致慢性發炎及促進腫瘤生長的環境。

二、肥胖與久坐行為的盛行：

「肥胖率與久坐族」在年輕人中的比例提升，也被認為與早發型大腸癌的增加有關。肥胖可能透過代謝、荷爾蒙和腸道菌相的改變，提升罹癌風險。

三、腸道菌相失衡（dysbiosis）：

飲食與生活型態的因素會改變腸道菌相組成，增加有害菌同時減少有益菌，使得結直腸黏膜長期處於慢性發炎狀態，進而提高早期產生腫瘤的機會。

四、遺傳因素與家族史：

雖多數早發性大腸癌為散發病例，並沒有明確遺傳突變引起，但整體而言年輕患者中具有遺傳性大腸癌症候群（如 Lynch 症候群）的比例較年長患者高。即便如此，家族史並非所有早發病例的主因，仍有許多為無明確家族史的年輕病例。

五、早期篩檢與診斷盲區：

傳統上，大腸癌篩檢建議在 50 歲後開始，因此許多年輕患者因症狀不明顯或延誤就醫而在較晚期才被診斷出。此外，許多年輕人缺乏固定的家庭醫師、保險與篩檢資源，往往導致診斷延遲和病程進展。

六、臨床特徵與診斷困難：

年輕患者往往在左側結腸，尤其是直腸出現腫瘤，經常以出血、腹痛、腹脹、排便習慣改變等症狀呈現，這些症狀卻常被誤判為良性問題，像是痔瘡、腸躁症等等而延誤診斷。

王介立表示，總而言之，早發性大腸癌的增加是經過多因素交織的結果，包括現代飲食與生活模式的改變、肥胖的盛行、腸道菌相失衡，以及既有篩檢政策的年齡限制。建議未來公共衛生與臨床策略應更積極推動生活型態改善、提升對年輕族群症狀的警覺性、適度調降篩檢起始年齡，以及加強遺傳諮詢與測試，以因應這個全球性的新興趨勢。

健康檢查 大腸癌 醫師

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