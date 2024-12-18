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冷氣團釀全台134人猝死 醫曝氣溫驟降「這」溫度最危險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
大陸冷氣團南下，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，最近猝死人數真的滿多的，猝死主要是低溫所致，呼籲氣溫若驟降5度，民眾就要注意，驟降10度更是千萬注意，因就可能引起猝死危機。本報資料照片
大陸冷氣團南下，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，最近猝死人數真的滿多的，猝死主要是低溫所致，呼籲氣溫若驟降5度，民眾就要注意，驟降10度更是千萬注意，因就可能引起猝死危機。本報資料照片

受大陸冷氣團來襲與輻射冷卻效應影響，全台溫度驟降，使心肌梗塞、猝死案例頻傳。消防署統計，近3天有134人OHCA（心肺功能停止）送醫。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，猝死主要是低溫所致，特別是氣溫驟降時，呼籲若氣溫驟降攝氏5度，民眾就要注意，驟降攝氏10度更要千萬注意，因可能會增加猝死危機。

林謂文說，所謂猝死，就是猝不及防，突然倒下死亡，主原與低溫有關，尤其是此波冷氣團降溫速度快且特別冷，劇烈溫差的變化，造成血壓上升、心跳變快，增加猝死的機會。

猝死又分為心因性與非心因性，心因性如心肌梗塞、主動脈剝離、心肌炎、心律不整等；非心因性如腦出血、腦中風等腦血管疾病，或是氣喘急性發作的呼吸道疾病等，如知名歌星鄧麗君就是氣喘發作而猝死。

雖然依個人不同，對於降溫的感受也不同，但林謂文說，如果氣溫驟降5度，民眾就會感覺天氣變冷了，就要去開始注意保暖，而驟降10度更是千萬注意，包括年長者、有高血壓等慢性疾病，或有心腦血管疾病病史者，其對氣溫的耐受性較差，必須特別注意，避免引起猝死。

林謂文提醒，猝死前仍有症狀，一旦出現特別疲累、胸悶、胸痛、呼吸困難、頭暈等症狀，一定要盡速就醫，建議民眾應隨時注意自己的身體狀況，只要有任何不舒服，一定要提高警覺。

「寧可熱、不要冷」林謂文說，為避免猝死，於清晨受到輻射冷卻效應影響的低溫環境，年長者等高風險族群者，這時千萬不要外出運動，平時更要注意保暖，如頭頸部、軀幹、雙手、雙腳等，應戴口罩、手套、圍巾、高領毛衣、毛帽、穿厚襪子加以保暖。而外出用餐時，也不要立刻從溫暖的餐廳進入到室外低溫的環境，最好可以慢慢地、循序漸進，以防低溫對身體造成嚴重的衝擊。

低溫 冷氣團 氣溫

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