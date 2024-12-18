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冷氣團來襲皮膚乾癢患者增3成 醫建議開暖爐應這樣保濕

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
冬天空氣乾燥，加上民眾在家經常開暖氣，導致皮膚油脂、水分蒸散，造成龜裂、皮膚炎等狀況，皮膚科醫師觀察，近期因皮膚乾癢就醫的病人增加二、三成。圖非當事人。本報資料照片
冬天空氣乾燥，加上民眾在家經常開暖氣，導致皮膚油脂、水分蒸散，造成龜裂、皮膚炎等狀況，皮膚科醫師觀察，近期因皮膚乾癢就醫的病人增加二、三成。圖非當事人。本報資料照片

近期氣溫驟降，全台本周受到2波大陸冷氣團影響，氣象署預估，第一波影響時間為今日至明天。冬天空氣乾燥，加上民眾在家經常開暖氣，導致皮膚油脂、水分蒸散，造成龜裂、皮膚炎等狀況，皮膚科醫師觀察，近期因皮膚乾癢就醫的病人增加二、三成，且除了長者以外，也有不少年輕民眾上門求助。

開業皮膚科醫師趙昭明說，冬季缺脂性皮膚炎病人增加，有些民眾一脫衣服或接觸熱水之後，皮膚就乾癢難耐，造成缺脂性皮膚炎的原因是皮膚的「保護膜」皮脂層因天氣乾冷而流失，加上冬季民眾較少喝水，導致皮膚缺乏水分、油脂，造成搔癢症狀，建議每天至少要喝足1500毫升水分，並且適時使用乳液保濕。

室外氣溫嚴寒，許多民眾一到室內就開啟暖氣或電暖爐，卻導致皮膚龜裂情況更嚴重。趙昭明表示，使用電暖器容易造成皮膚龜裂，出現「網狀紅斑」症狀，而電暖爐通常是放在地上，直接對著人體吹，與皮膚距離較近、刺激較大，建議擺設時應與人體保持距離，貼近電暖爐的部位應加強皮膚保暖，選擇乳液時可以油性基底的乳液為主，且愈是敏感的肌膚，應選擇愈油的乳液。

趙昭明說，若是以空調暖房，因空間密閉，全身都會受到影響，身體水分蒸發較快，應補充水分，或在房間擺設一盆水增加濕度，讓空間濕度維持在50%至60%，仍建議勤擦乳液，可選擇水性或油性乳液，避免皮膚出現乾澀、搔癢症狀。

日前坊間流行以「保濕噴霧」噴在臉上維持臉部濕潤，不過，趙昭明說，保濕噴霧成分以水分為主，沒有油脂，保水效果有限，用在夏天時雖可讓皮膚溫度降低，但冬季保濕仍建議以塗抹式的產品為主。

氣溫 皮膚科 醫師

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