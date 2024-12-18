今年已738萬名國際客 周永暉：目標明年日均消費195美元

交通部觀光署今年訂定1000萬國際觀光客目標，交通部長陳世凱今於立法院受訪表示，截至目前已738萬人次，相信年底超過750萬人次沒問題。對於立委要求訂定觀光客消費額目標，觀光署長周永暉表示，明年將以疫情前每名國際旅客日均消費額195美元為目標，細部還要再討論。

立委李昆澤表示，日本去年通過觀光立國目標，明年藉由提高旅遊品質及附加價值，目標每名旅客3天平均消費額提高到20萬日圓（約台幣4萬2000元、1300美元），反觀台灣2019年旅客來台每日平均消費195.91美元，去年更降至180.67美元，且交通部及觀光署都沒有設定此目標，若射箭沒有目標是在射什麼？

周永暉說，國際觀光客來台購物若以不同市場來看，越南市場很重視購物、泰國市場很喜歡購買精品，過去沒有特地把消費額當作目標，是希望在旅遊過程不要有那麼大壓力，但既然委員有特別提出來，會跟農業部、經濟部來談。

周永暉進一步表示，日本能夠訂定消費額目標，背後是有一套算法，日本會把全國的免稅店直接落在各個消費點上，這件事情需要跨部會討論，像是外國人在購物時，能夠多開放一些點直接退稅，不要只侷限在機場。

周永暉說，疫後消費結構改變，會再重新檢測來奠定一些目標，至少一定要超過疫情前2019年國際旅客日均消費額195美元，會在此目標上，其他還有一些經濟、匯差還要算一下，但目標還是明年超越疫情前數字。