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右側手腳無力就醫推稱忙工作拒住院 3天後在家腦中風

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃醫師劉一宏提醒如果有中風前兆，一定要進一步檢查不能大意。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃醫師劉一宏提醒如果有中風前兆，一定要進一步檢查不能大意。圖／衛福部桃園醫院提供

60多歲的男子近日因右手和右腳反覆出現無力的症狀，有時還會伴隨口齒不清及臉歪嘴斜，但通常數小時內完全恢復。男子不放心，求助衛福部桃園醫院神經內科門診，醫師劉一宏問診與評估後，研判為腦中風前兆，當天為他安排住院。

男子因工作忙且認為症狀已消失，並未按照醫師建議住院檢查。3天後，家人發現他倒臥家中，右側手腳完全癱瘓且無法言語，隨即送至急診並住院，最終檢查結果顯示為左側大腦大面積缺血性中風，同時發現左側頸動脈高度狹窄及心房顫動，研判這兩者為主要病因。經過藥物治療與復健後，患者肢體力氣稍有進步，但語言功能沒有恢復，無法再從事原本的工作。

神經內科醫師劉一宏表示，患者初期的症狀屬於「暫時性腦缺血」，這是一種臨床表現與缺血性中風極為相似的病症，唯一的差別在於暫時性腦缺血能完全恢復。然而，統計顯示，約30%的暫時性腦缺血患者會在3個月內發展為缺血性中風，其中一半的病例發生在一周內，醫師因此通常會根據病患的風險因子與症狀是否典型，建議進一步檢查與治療。

劉一宏強調，現代人生活壓力大，抽空住院確實不易，但若出現像上述病例中同時有臉歪嘴斜及單側手腳無力的典型症狀，很可能會演變成腦中風，要十分謹慎處理。忽視症狀或延誤治療可能導致不可逆的嚴重後果；呼籲民眾若接獲醫師建議住院，務必遵從指示，積極配合檢查與治療，以免延誤病情，造成憾事。

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