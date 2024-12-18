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2025世界年鑑新書上市 解讀全球政經大洗牌

中央社／ 台北18日電

2024超級大選年，多國政壇變天，「川普2.0」更為自由貿易與世界秩序添變數，加上AI帶動產業洗牌，經濟碎片化，全球充滿不確定性。中央社新書「2025世界年鑑」有翔實的資訊、前瞻的分析，是讀者鑑往知來必備工具書。

中央通訊社發行「世界年鑑」已36年，每年動員全球特派記者、資深編輯，系統性彙編過去一年重要時事、文獻和統計資料，內容豐富，極具參考價值，深獲讀者信賴與肯定。

「2025世界年鑑」由全球特派員專文解析世界情勢，包括：超級大選年，美、英等多國政壇變天，前美國總統川普（Donald Trump）重返白宮，歐洲極右翼崛起；曠日經久的烏俄戰爭，日益升級的中東緊張情勢；中國內需疲軟傾銷全球，貿易戰再添柴火；人工智慧浪潮下，AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）市值寫紀錄，全球首部AI監管法上路等內容，帶領讀者了解趨勢與脈絡，掌握未來。

國內重大事件如總統大選與賴總統上任、國會職權修法爭議、死刑釋憲案、403花蓮地震災情，以及台灣在國際體壇的優異表現，如巴黎奧運上麟洋連霸、林郁婷摘金，以及台灣隊在世界12強棒球賽完封日本，勇奪冠軍創造歷史等，在本書皆有清晰扼要的紀錄。

「2025世界年鑑」全書分為重大新聞、國內、兩岸與國際四大篇，從年度全球重大新聞專題分析、「影像2024」精采年度照片選輯、中央社評選的國內、國際、中國大陸年度10大新聞輯要，到2024年大事紀、世界之最、全球近200個國家重大政經變遷、國內外重大災難與事故等，系統性彙編，方便查閱。

「2025世界年鑑」不僅是全面性的工具書，且裝幀精美，適合收藏，定價新台幣490元，即日起享新書優惠含運費共450元。

響應數位閱讀趨勢，「2025世界年鑑」也在各大電子書城上架，包含中華電信（HamiBooK）、博客來、MOMO、讀冊（TAAZE）、Pubu飽讀、Kobo、UDN琅琅書店、凌網HyRead、AppleBooks、Google Play圖書與華藝數位（灰熊iREAD）、金石堂等。

此外，訂閱中央社優質國際新聞月刊「全球中央」一年12期，加一本「2025世界年鑑」，即日起享最優惠價格1280元，優惠至2025年4月30日截止，可至中央社電子書城訂購，或洽中央社02-25051180分機817。

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