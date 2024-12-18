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穿戴義肢跑完馬拉松5K 58歲女圓夢籲永不放棄希望

中央社／ 花蓮縣18日電
左腿截肢5年的桂鳳（前左）日前穿戴專屬運動型義肢在太平洋馬拉松跑完5公里路跑賽程。門諾醫院義肢矯具中心資深治療師吳健銘（前右）全程陪跑。（門諾醫院提供）中央社
左腿截肢5年的桂鳳（前左）日前穿戴專屬運動型義肢在太平洋馬拉松跑完5公里路跑賽程。門諾醫院義肢矯具中心資深治療師吳健銘（前右）全程陪跑。（門諾醫院提供）中央社

左腿截肢5年的桂鳳日前穿戴專屬運動義肢在太平洋馬拉松跑完5公里路跑賽程。圓夢後她鼓勵病友，「身體可以病，心不能被擊倒」要積極走向戶外、擁抱陽光，永不放棄希望。

門諾醫院義肢矯具中心治療師吳健銘全程陪跑，一路提醒桂鳳要循序漸進，別衝太快；58歲桂鳳完賽後非常開心說：「不疼，穿義肢的左腿沒半點感覺；反倒正常的右腿微微痠痛，還得加強鍛鍊。」

桂鳳的運動型義肢在賽場上相當顯眼，但行動起來與常人無異，生活上幾乎不受影響。她罹病之初也曾陷入低潮，當醫生說左腿長了壞東西，非得截肢才能保命，曾想放棄治療；但朋友鼓勵桂鳳「還沒當阿嬤，妳不能認輸。」才開始對癒後有了希望。

桂鳳說，從網路搜尋相關訊息，看到許多截肢的病友術後依然活躍在運動場上，而門諾醫院義肢矯具中心成功協助多名病友重返生活，因此，她決定配合醫囑並結合復健科及義肢矯具中心的專業支持，一步步找回健康。

「復健的過程很辛苦，每個重複動作看似乏味，但能重新找回運動的感覺真得很棒。」過去曾熱愛慢跑，桂鳳向吳健銘提出想跑短程馬拉松的願望，心想：「人家截肢都能衝刺百米，我邊走邊跑應該沒問題吧。」吳健銘接下挑戰，不僅與團隊重新設計義肢，還一起完成在東海岸慢跑。

桂鳳表示，賽前2週穿上全新設計的運動型義肢，為早一點適應，她整天穿戴，穿著去買菜、做義工、打掃社區、四處串門都不嫌累，並多次到醫院做復健、調整義肢，每天雖辛苦但覺得很充實。

她說，每次看到有人半途放棄，都覺得好可惜。她以身作則鼓勵病友迎向陽光，勇敢追夢，身體會很快找回健康。

門諾醫院義肢矯具中心顧問陳鴻彬說，桂鳳今年3月主動傳訊分享參加健走活動的喜悅，並期待能盡快重返賽場。醫療團隊隨即著手幫桂鳳圓夢，3個月內設計舒適度更佳的套筒及義肢，透過不斷練習助桂鳳圓夢。

陳鴻彬表示，套筒的貼合度決定穿戴舒適度，特別是跑步、跳躍等高強度動作，製作若不夠密實，患部經不斷衝撞很快就紅腫、破皮。如今製作工藝與時俱進，透過數位3D掃描與建模取代過去傳統石膏製作，科技化的套筒完美貼合腿型，行走坐臥間減少過度摩擦、壓痛，更增進使用者多向外參與活動的意願。

截肢 義肢 運動

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