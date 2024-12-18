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比台灣人長壽！西班牙人愛抽菸、晚餐10點才吃 醫：差在1關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
減重醫師蕭捷健，近日到西班牙旅遊，發現當地人平均壽命還比台灣人高。示意圖/ingimage
減重醫師蕭捷健，近日到西班牙旅遊，發現當地人平均壽命還比台灣人高。示意圖/ingimage

減重醫師蕭捷健近日到西班牙旅遊，發現當地人愛抽菸，晚餐習慣10點後才吃，但身材卻普遍都不胖，且平均壽命還比台灣人高。對此，他也點出長壽的關鍵，可能在於飲食上選擇「吃什麼」，而非進食的時間。

蕭捷健在臉書分享，自己到西班牙旅遊，發現當地人普遍身材都很健康又瘦，查了一下才發現西班牙肥胖率只有17-20%，遠低於美國的42％，且平均壽命男性約81歲、女性約86歲，西班人很愛抽菸，晚餐還到10點才吃，但平均壽命卻比台灣高了2～3歲，蕭捷健表示「這件事告訴我們，什麼時候吃可能沒那麼重要，吃什麼才是關鍵」。

蕭捷健指出，這幾天旅遊下來，他認為差最多的就是「油」，食物雖然很油，但當地人幾乎都吃橄欖油，且加工食品很少，多以原型食物居多。蕭捷健強調「吃對油，代謝提高、心血管疾病會降低23%；吃錯油，內臟脂肪狂增三倍」，讓他感嘆「以後乾脆去常吃的鐵板燒，擺一罐我專用的橄欖油或酪梨油好了」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「出國考察各地飲食真不錯」、「而且西方不流行插管延命，還比台灣長壽」、「他們真的就是橄欖油下的毫不手軟」、「台灣的快炒文化真不知道哪一種油較適合」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

橄欖油 減重 西班牙

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