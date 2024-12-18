冷氣團發威 氣象署示警：北北基將非常寒冷、4縣市低溫也亮黃燈

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署上午10時45分發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。今天下午至明天晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市。黃色燈號（寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣。

中央氣象署預報員李孟軒表示，這一波已經正在影響台灣，預估這波冷氣團最強的時間點落在明天清晨，各地低溫12至14度左右，局部地區、金門可能有10度左右或以下低溫。影響時間從今天到明天，周五冷氣團逐漸減弱。

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。