老翁家中大失血！「大腸充滿黑、血便」 醫急檢查驚見一物卡住

吃魚時切記小心魚刺，家中若有老小更應特別注意！胃腸肝膽科醫師錢政弘分享近期遇到的案例，指出對方是年約80的男性，大腸裡同時充滿黑便和鮮血，狀況相當危急，沒想到經過檢查竟然在腸子裡找到帶血的魚刺，在一番搶救後老翁終於順利脫險。

錢政弘在臉書粉專「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出排出黑色的大便代表有食道、胃或十二指腸出血，而鮮紅色的血便代表可能是大腸或肛門在出血，例如痔瘡、大腸癌、缺血性腸炎。總之，消化道出血的位置不是上段就是下段，其結果要麼是排出黑便，要麼是排出血便。

然而這次的病患整個大腸同時充滿黑便和鮮血，讓他感到奇怪心想「有這麼倒楣嗎？同時上下消化道都出血」。

他回憶道老翁是因為在家裡大量出血被送來急診，抽血顯示血色素掉到9.6，推測大約有1000毫升以上的出血量，因此急診科醫師立即安排乙狀結腸鏡檢查找出血點，雖然在血泊中找出血點對腸胃科醫師是家常便飯，但是老翁高齡又大失血，實在經不起醫師們慢慢檢查。

錢政弘表示就在快要絕望放棄時，他們突然發現異物，將附近的血塊沖開後，竟然發現一根帶刺的魚骨頭。經過專業搶救才將魚骨好好取出，錢政弘向老翁太太表示「很可能是魚刺造成胃、小腸、大腸黏膜多處出血」，太太這才恍然大悟想起自己買的土魠魚，因為老翁沒有牙齒，可能吃魚的時候連骨頭一起吞下去。

錢政弘再次提醒，通常誤吃到魚刺會卡在喉嚨或食道，病患會立即感到吞咽困難，疼痛難耐。然而這次土魠魚的魚骨頭較小，老翁吃下去的時候也沒感覺，結果沿路造成腸胃道出血不止，險些休克。提供這個案例，提醒大家吃魚要小心啊！