快訊

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

老翁家中大失血！「大腸充滿黑、血便」 醫急檢查驚見一物卡住

聯合新聞網／ 綜合報導
老翁出黑便腸胃都是血，醫師驚見腸胃卡一物。 示意圖／ingimage
老翁出黑便腸胃都是血，醫師驚見腸胃卡一物。 示意圖／ingimage

吃魚時切記小心魚刺，家中若有老小更應特別注意！胃腸肝膽科醫師錢政弘分享近期遇到的案例，指出對方是年約80的男性，大腸裡同時充滿黑便和鮮血，狀況相當危急，沒想到經過檢查竟然在腸子裡找到帶血的魚刺，在一番搶救後老翁終於順利脫險。

錢政弘在臉書粉專「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出排出黑色的大便代表有食道、胃或十二指腸出血，而鮮紅色的血便代表可能是大腸或肛門在出血，例如痔瘡、大腸癌、缺血性腸炎。總之，消化道出血的位置不是上段就是下段，其結果要麼是排出黑便，要麼是排出血便。

然而這次的病患整個大腸同時充滿黑便和鮮血，讓他感到奇怪心想「有這麼倒楣嗎？同時上下消化道都出血」。

他回憶道老翁是因為在家裡大量出血被送來急診，抽血顯示血色素掉到9.6，推測大約有1000毫升以上的出血量，因此急診科醫師立即安排乙狀結腸鏡檢查找出血點，雖然在血泊中找出血點對腸胃科醫師是家常便飯，但是老翁高齡又大失血，實在經不起醫師們慢慢檢查。

錢政弘表示就在快要絕望放棄時，他們突然發現異物，將附近的血塊沖開後，竟然發現一根帶刺的魚骨頭。經過專業搶救才將魚骨好好取出，錢政弘向老翁太太表示「很可能是魚刺造成胃、小腸、大腸黏膜多處出血」，太太這才恍然大悟想起自己買的土魠魚，因為老翁沒有牙齒，可能吃魚的時候連骨頭一起吞下去。

錢政弘再次提醒，通常誤吃到魚刺會卡在喉嚨或食道，病患會立即感到吞咽困難，疼痛難耐。然而這次土魠魚的魚骨頭較小，老翁吃下去的時候也沒感覺，結果沿路造成腸胃道出血不止，險些休克。提供這個案例，提醒大家吃魚要小心啊！

腸胃道 醫師

延伸閱讀

冬天發病率增4成！肚痛蔓延一部位要注意 醫：恐引發生命危險

半年前突見1症狀…女一查已是癌末！醫生嘆「警示」被忽視

早餐幾點吃最適合？專家建議不要太晚吃，「這時間點」吃最能護心控膽固醇

女子胸悶以為胃食道逆流 內視鏡一照驚見「食道長滿白斑」醫曝黴菌生長時機

相關新聞

3波冷空氣接力 冷氣團明晨最強恐10度以下低溫 高山可望霧淞飄雪

本周有2波大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員李孟軒表示，這一波已經正在影響台灣，預估影響時間從今天到明天，周五冷氣團逐漸減...

婦闖阿里山林鐵拍照 觀光署開罰旅行社最高5萬元

55歲劉姓女子14日闖入阿里山森林鐵路鐵軌拍照，遭列車擦撞倒地，左腳骨折，林業署林鐵及文資處將裁罰劉女及旅行社，警方依公...

國人赴日消費額是來台旅客2.4倍 立委批：射箭沒目標在射什麼？

交通部觀光署今年訂定1000萬國際觀光客目標，根據統計，截至目前逾700萬人次。立委今於立法院質詢表示，今年來台旅客僅恢...

轉機客創新高、北美客占近4成 觀光署明年推定時導覽限定遊程

疫後旅遊熱度不減，交通部表示，去年轉機旅客量達到637萬3086人次，已創下歷史新高，今年截至11月轉機旅客量已突破62...

藥物過敏讓他險命喪海外 6大症狀別再誤認是副作用

藥物過敏竟讓他入境時被海關攔下！社團法人中華民國藥物過敏關懷協會理事長張啟彬分享，自己15年前在上海發生藥物過敏緊急回台...

12歲男童脊椎嚴重側彎超過100度險癱瘓 15小時手術矯正

台南一名12歲陳姓男童因先天性半椎體發育異常，導致嚴重脊椎側彎，且這幾年因疫情關係，陳姓男童一度停止回診，孰料，今年回診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。