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國人赴日消費額是來台旅客2.4倍 立委批：射箭沒目標在射什麼？

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立委李昆澤表示，在來台旅客部分，2019年1月至10月共973萬人次，今年同期620萬人次，僅恢復63.78%，凸顯國人對旅遊發展越來越沒信心。記者周湘芸／攝影
立委李昆澤表示，在來台旅客部分，2019年1月至10月共973萬人次，今年同期620萬人次，僅恢復63.78%，凸顯國人對旅遊發展越來越沒信心。記者周湘芸／攝影

交通部觀光署今年訂定1000萬國際觀光客目標，根據統計，截至目前逾700萬人次。立委今於立法院質詢表示，今年來台旅客僅恢復6成，國人對旅遊發展越來越沒信心。此外，去年來台旅客平均日消費額僅180.67美元，日本去年通過觀光立國目標，明年每名旅客3天平均消費額將達1300美元，為台灣2.4倍，我國觀光署也應訂定消費額目標。

立委李昆澤質詢指出，2019年1月至10月共1456人次出國，今年同期已1416萬人次，恢復97.22%；在來台旅客部分，2019年1月至10月共973萬人次，今年同期620萬人次，僅恢復63.78%，凸顯國人對旅遊發展越來越沒信心。根據台灣旅遊狀況調查報告，國人不出國主要因素是假期無法配合，代表若假期能配合，會有更多人出國。

交通部長陳世凱表示，疫情後台灣國際觀光恢復確實慢了一些，觀光署已針對國外宣傳及觀光亮點努力。李昆澤則說，只恢復6成叫努力嗎？今年日本來台旅客只有疫情前6成、韓國不到8成、東南亞比較好有9成。此外，調查報告也說，我國29歲以下出國旅客占比逐年上升，從2019年占24.28%到今年已26.14%，今年1至10月已370萬人次。

李昆澤指出，我國觀光面臨困境包括同質性高、缺乏區域景點品牌、品質不佳、數位應用資訊及交通整合不佳，及缺乏核心客群。此外，台灣旅遊調查報告顯示，我國自行駕車旅遊達68.2%，也顯示公共運輸搭乘及整合都不足。

他也說，日本去年通過觀光立國目標，明年藉由提高旅遊品質及附加價值，目標每名旅客3天平均消費額提高到20萬日圓（約4萬2000元台幣、1300美元），反觀台灣2019年旅客來台每日平均消費195.91美元，去年更降至180.67美元，且交通部及觀光署都沒有設定此目標，若射箭沒有目標是在射什麼？

陳世凱指出，台灣今年恢復較慢除了與疫情有關，今年4月還遇到地震；雖然日本也有地震，但台灣影響的是過去著名的太魯閣景點。今年第4季日韓旅客已經有回升，目前日本已有120萬人次以上來台，對於今年沒達到的目標，明年就要達到，且這只是及格目標，當然希望再拉高。

陳世凱也說，國旅除了要爭取國際旅客，本國旅客也很重要，近年像是墾丁吸引力下滑、飯店太貴等問題都要一一解決，讓國人願意留下。至於旅客消費額，去年旅客來台消費總額已達2700億元，台灣過去沒有設定消費額目標，未來確實應該設定這樣的目標。

另外，對於公共運輸搭乘及整合不足，陳世凱指出，交通部推動公共運輸政策像是TPASS月票等，或許是路線不夠或宣傳不足，會再加強。

交通部長 日本

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