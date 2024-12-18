3波冷空氣接力 冷氣團明晨最強恐10度以下低溫 高山可望霧淞飄雪

本周有2波大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員李孟軒表示，這一波已經正在影響台灣，預估影響時間從今天到明天，周五冷氣團逐漸減弱。很快地周六下一波冷氣團再度南下，預估影響到下周二清晨。這兩波冷氣團強度差不多，各地低溫12至14度左右。整周北部和東北部屬於偏冷的情形，中南部日夜溫差大。

今天台灣附近雲量偏多，雲層比較厚的地方以北部和東半部為主，近山區雲量比較少。因為今天雲量比較少，清晨輻射冷卻效應比較弱一些，清晨低溫較昨天有上升情形，平地最低溫是新北市石碇11.6度。

未來1周溫度趨勢，今明兩天北部地區高溫和昨天相比下降一些，只有16度左右；其他地區高溫大致上20至25度。明天冷氣團影響之下，白天高溫下降一些。預估這波冷氣團最強的時間點落在明天清晨，各地低溫12至14度左右，局部地區、金門可能有10度左右或以下低溫。

預估這波冷氣團周五減弱，清晨氣溫還是低一些，白天氣溫回升，北部高溫回升到17、18度，其他地區20至24度左右。

周六是24節氣冬至，他說，周六下一波冷氣團開始影響，北部氣溫減弱一些，主要影響時間是周日到下周一清晨這段時間，尤其北部地區白天高溫只有15、16度，整天偏冷。低溫部分各地12至14度左右，北部、中部沿海、空曠地區會再低一些。冷氣團預估影響到下周一，下周二白天開始減弱，各地氣溫開始回升。

降雨趨勢，未來1周都是冷氣團影響，風向上偏東北風，迎風面有降雨情形。今明兩天中層水氣逐漸增多，今晚開始到明天有增加趨勢，所以要留意桃園以北、東半部會有局部短暫雨，西半部山區晚上之後降雨也有逐漸增加情形。其他地方多雲，如果中層水氣比預期多，新竹以南平地也可能有飄雨情形。

另外，要留意今晚到明天，北部和東北部2000公尺以上高山，以及中部3000公尺以上高山，有路面結冰，以及霧淞、飄雪機率。

周五整體水氣有減少趨勢，降雨範圍縮小，主要在基隆北海岸、宜花、大台北山區還有局部降雨。周六有下一波大陸冷氣團開始南下，水氣比較多一些，桃園以北、宜花有局部短暫雨。周日到下周二整體水氣再減少趨勢，降雨範圍再縮小一些。