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婦闖阿里山林鐵拍照 觀光署開罰旅行社最高5萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
阿里山森林鐵路14日有旅客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路14日有旅客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供

55歲劉姓女子14日闖入阿里山森林鐵路鐵軌拍照，遭列車擦撞倒地，左腳骨折，林業署林鐵及文資處將裁罰劉女及旅行社，警方依公共危險罪嫌函送法辦。交通部觀光署今表示，將針對該旅行社開罰最高5萬元、帶團人員最高1萬5000元。

劉姓女子參加桃園市夢想國際旅行社，14日發生闖入阿里山森林鐵路鐵軌拍照導致列車擦撞。該旅行社表示，領出發前都會宣導安全事項，小火車靠近景觀台時，領隊也有喊後退、遠離小火車，對碰撞意外造成困擾「致上十二萬分歉意」。

立委林國成今於立法院交通委員會質詢表示，有民眾14日闖入阿里山森林鐵路鐵軌拍照，遭列車擦撞倒地，而帶團的旅行社及所有導遊都在觀光署管轄內，應該在訓練時講清楚，帶團的人怎麼可以把旅客帶到危險的地方？

觀光署長周永暉表示，針對闖入旅客將由鐵路法開罰，至於帶團旅行社最重開罰5萬元，帶團人員最重則開罰1萬5000元，同時也會強化宣導。

觀光署說明，依據發展觀光條例裁罰標準，旅行業執行業務於旅遊途中未注意旅客安全維護，可處1萬5千元至5萬元，此案將依最重罰5萬元開罰；至於隨團服務人員也依最高罰1萬5000元。

旅行社 森林鐵路 觀光署

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