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彰化推「班班有雞蛋」救市 農業部：不跟進但尊重

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部長陳駿季。記者李柏澔／攝影
農業部長陳駿季。記者李柏澔／攝影

因應國內雞蛋過剩，養雞大縣彰化縣發文給各學校，推動每周3顆的「班班有雞蛋」到明年1月20日，農業部陳駿季表示，尊重地方作為，但不必對季節性價格起伏有過多聯想與擔憂，農業部現階段並無相關規畫。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算關於農業部主管與非營利基金。

陳駿季會前接受媒體聯訪指出，班班吃雞蛋一周2顆到這學期結束，彰化縣把雞蛋推廣到學校的營養午餐，農業部尊重地方作為，不過農業部本身並沒有相關的計畫，過往冬天的雞蛋需求會有所增加，現在雞蛋價格雖然較低迷，但不同季節性的價格變化不必有過多聯想，蛋價都尊重市場機制。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，國內產蛋雞隻約3756萬隻，每日產量12萬7000箱（每箱約200顆），若以國人每日需求12萬箱計算，每日生產過量逾140萬顆。

另問到「班班有鮮乳」政策，據傳下學期學童乳將由每周2瓶減少為1瓶，酪農認為是在剝奪學童健康，陳駿季說，這學期大多學校因為冷鏈關係而選擇保久乳，目前正在蒐集各縣市政府意見，不過縣市意見多元但分歧，例如數位或實體鮮乳券、個別企業採購或學童營養午餐等都有不同建議，其中鮮乳券也需要和超市做聯繫，農業部尊重縣市政府的執行方式。

陳駿季說，下學期推動的新措施不希望造成老師的額外負擔，新作為已經多次和教育部協商，會盡快和行政院長卓榮泰報告，一周喝幾次不是現階段的重點，當乳量夠的時候學生就能喝更多，也能獲得足夠營養。

至於新措施是否明天就能拍板？陳駿季僅表示，不同縣市有不同的供應模式，並未進一步證實。

農業部 陳駿季 雞蛋

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