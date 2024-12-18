冷氣團來襲高山迎雪？ 賈新興曝機率：有霧淞結霜明顯

近期將有一波波大陸冷氣團接力影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天中午後，以及周日有受大陸冷氣團影響的機率。

明天受大陸冷氣團影響，他說，下午起北海岸、基隆至新北東側及宜蘭有局部短暫雨，花蓮山區及苗栗山區、台中山區及南投山區亦有零星短暫雨。周五至周六「冬至」，北海岸、基隆、新北山區及宜花東有零星短暫雨。周日，有受大陸冷氣團影響的機率，北海岸、基隆、新北山區及宜花有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一，宜蘭山區有零星短暫雨。下周二，北海岸、基隆、新北山區及宜花有零星短暫雨。下周三，新北東側及宜花有局部短暫雨，台南及高雄亦有零星短暫雨。下周四，北北基宜花有局部短暫雨。下周五，宜花有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

氣溫部分，賈新興表示，預估最低溫出現在今天深夜至明天清晨，南投以北空曠區低溫約7至9度，台北氣象站約12至13度左右。明天晚上至周五清晨，南投以北及台南以北3000公尺左右高山有霧淞發生的機率，高山作物留意霜害。雖然明天晚上至周五清晨水氣夠、氣溫低，但700-hPa以上非常乾，所以要下雪比較困難，但霧淞或結霜會比較明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。