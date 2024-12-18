冷空氣增強明達高峰 高山可望降雪 冬至、跨年各迎1波冷氣團

新一波的大陸冷氣團今明兩天影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，又將有一次較為明顯的溫度轉冷過程。今天白天苗栗以北到宜蘭一帶的高溫將只剩下16至18度，中部及花東地區高溫20至23度，普遍比昨天下降2至4度左右，南部地區高溫仍有24至26度，比昨天略降1至2度。

他說，目前大陸冷高壓中心正從蒙古往大陸華北移動，分裂中心將逐漸建立在長江中下游地區，高壓前緣的東北季風夾帶冷空氣南下，今天冷空氣強度將逐漸增強，明天達到高峰，要一直持續到周五白天才有稍微減弱的機會。

明天白天的高溫會更低，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭一帶高溫將會降到14至16度，中部及花東地區的高溫也會降到18至20度，南部的高溫會降到21至23度左右，周五白天各地的高溫才有普遍回升1至3度的機會。

至於低溫部分，吳聖宇表示，今晚到明天清晨，以及明晚到周五清晨，在台南以北到宜蘭一帶空曠地區，低溫將有機會降到10度以下。市區低溫在12至14度左右，高屏及花東空曠地區低溫也會降到11至14度之間，市區低溫13至15度。這一波冷空氣仍是雲量可能較多的情況，而且風力較強，輻射冷卻的條件預估不是非常好，還是要留意是否出現輻射冷卻加持讓溫度更低的情況。

天氣方面，整體水氣不多，吳聖宇表示，今明兩天降雨機會較高的地方仍是以底層東北季風迎風面的基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮一帶為主，雨量也不多，大多是偶爾有些小雨或飄雨的情形。

高山有無降雪機會？他說，今晚到明天白天在中高層也會有些水氣要通過，因此讓中南部的雲量也將偏多，甚至有機會讓3000公尺以上高山地區出現少量的固態降水，冰霰或雪，發生結冰現象的可能性很高，如果要到山區活動要特別注意道路狀況以及行車安全。

周六就是24節氣的冬至，吳聖宇表示，今明兩天冷氣團南下，北台灣可能全天溫度都偏冷。周五冷空氣雖然稍微減弱，但是到了周末至下周一又將有另一波大陸冷氣團要南下，強度跟目前這一波差不多，影響的情況也將會很類似，因此溫度較偏低的情況可能要一直持續到下周初左右，預期要等到下周三耶誕節，以後溫度才會有較為回升的機會。

不過，他說，從中期預報來看，跨年之前可能還會再有冷空氣南下的機會，目前預估的強度也差不多是大陸冷氣團等級，並且會一直影響到元旦，雖然近期的冷空氣強度預報都還沒有達到寒流等級，但是連續來襲的冷氣團仍然會讓大家很有冬天的感覺，保暖措施務必要做好，並且多留意身體健康。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。