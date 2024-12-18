冷氣團抵達全台都冷 吳德榮：今晚明晨再降至10度以下

今晨低溫較昨晨回升，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各縣市平地平地最低氣溫皆在10度以上。各地區平地最低氣溫約在12、13度。

今、明兩天大陸冷氣團南下，吳德榮表示，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴時多雲；北台灣轉為整天冷，中南部早晚冷；今晚、明晨部分平地最低氣溫將再降至10度以下，農漁養殖業應注意防範，民眾也要注意保暖。今天北部10至18度、中部11至24度、南部12至25度、東部11至25度。

周五冷空氣漸減弱、氣溫略回升。周六就是24節氣的「冬至」，吳德榮表示，周六下午起至下周一晨又一波強冷空氣南下，天氣再轉冷。歐、美模擬的強度已調整為與前2波類似，仍為大陸冷氣團的機率最高，但因夜間「輻射冷卻」加成，部分平地清晨的最低氣溫將降至10度以下，符合發布低溫特報的條件，應持續注意保暖。

吳德榮表示，下周一白天起至下周四耶誕前後，冷空氣減弱，氣溫逐日回升。至於27日之後這波系統為已超過10天的模擬，歐、美模式皆存在很大的不確定性，其強度及時序皆還在大幅調整，並不見得一定是寒流，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。