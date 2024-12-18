未來1周2波冷氣團10度以下低溫 今晚起北部2千公尺高山可能降雪

冷空氣南下，中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今晨至上午新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

今天氣溫由北往南逐漸下降，氣象署說，清晨仍有輻射冷卻影響，新竹至彰化有局部10度以下低溫發生的機率，其他地區清晨溫度也偏低，預測約13至16度。

白天北台灣感受濕涼，溫度預估約17、18度，氣象署表示，且降雨機率增加，外出建議攜帶雨具備用，苗栗以南、花東地區及澎、金、馬大多可見到陽光，為多雲到晴的天氣，高溫預估為20至25度，中南部留意日夜溫差大。

氣象署表示，今天下午至晚間冷空氣影響愈來愈顯著，各地天氣愈晚愈冷，預測北台灣溫度約12、13度，其他地區13至15度，外出適時添加衣物並注意保暖，且水氣稍增多，桃園地區及西半部山區亦有零星飄雨機率；澎湖15至19度，金門10至18度，馬祖8至14度。

空氣品質部分，大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，影響情況視降雨情形及上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

明天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；中層水氣通過，降雨範圍擴大，除基隆北海岸、宜花及大台北地區外，桃園地區及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區雲量增多。

周五大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，不過整體回升幅度不大，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六就是24節氣的「冬至」，另一波大陸冷氣團南下，各地氣溫再下降，周日至下周二清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；下周二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；周六水氣較多，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日至下周二降雨範圍縮小，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三環境偏東風，各地白天氣溫大致舒適，早晚較涼；下周四、下周五另一波冷空氣影響，各地氣溫再下降；迎風面的大台北、東北部及東部地區地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期冷空氣強度預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

至於高山降雪機率，氣象署表示，今晚起至明天若低溫與水氣互相配合，中部以北3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右或以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。