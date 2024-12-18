又有冷氣團 中部5縣市低溫特報 周六「冬至」再1波降溫

大陸冷氣團南下，輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，氣溫明顯偏低，今晨至上午新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

中央氣象署觀測資料顯示，今天本島平地最低溫出現在新北市國五S006K測站11.6度，其次是南投縣中寮測站11.7度低溫。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天、明天大陸冷氣團再南下，周六「冬至」再降溫。溫度持續偏冷，注意保暖禦寒。

天氣風險公司說，今明兩天大陸冷氣團南下，底層東北季風再度增強，首先是迎風面地區降雨有略為增多的趨勢，主要降雨的區域還是以基隆北海岸、大台北東側、宜蘭到花蓮一帶為主，今晚到明天白天之間，中層的水氣也會略為增多，因此中南部地區的雲量也會增加。

至於高山降雪機率，天氣風險公司表示，在中北部高山地區，因為水氣略增的關係，出現結冰，甚至少量固態降水 ( 冰霰或雪 ) 的機會也提高，預估量還是有限。

溫度方面，天氣風險公司表示，今天白天北部、東北部高溫降到15至17度，中部及花東地區高溫也只剩下20至23度，南部高溫23至25度。明天各地高溫可能普遍再低1至2度左右，北部、東北部高溫14至15度左右，中部及花東地區高溫18至21度，南部高溫21至23度。空曠地區今天、明天晚間及清晨時段，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫又會有機會降到10度或以下。

天氣風險公司表示，明天半夜到周五清晨還有一次低溫的機會，一直要等到周五白天溫度才有機會稍微回升上來。

周六就是24節氣的「冬至」，天氣風險公司表示，周末可能又會再有一波冷空氣南下影響的機會，強度預估也差不多是在大陸冷氣團等級，並且會持續到下周一左右。

空氣品質部分，天氣風險公司表示，東北季風今天帶著境外汙染物，加上露天的沙地可能會有揚塵，西半部空氣品質可能又會轉差。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。