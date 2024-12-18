彰縣周六歲末演唱會 新竹跨年規模升級

歲末年終，彰化縣府舉辦歲末演唱會，21日晚間在員林市登場，邀請八三夭及玖壹壹等天團演出；彰化月影燈季28日開燈，展出到明年3月2日。大新竹跨年晚會31日在縣府廣場、縣政六路登場，邀請丁噹、彭佳慧、安心亞等卡司，有長達300秒的煙火秀。

各地競辦跨年晚會，彰化縣府獨推歲末演唱會，21日在圓林園生態公園登場，表演卡司有八三夭、玖壹壹等樂團，還有情歌王子陳勢安、林隆璇，台語金曲歌王．歌后施文彬、秀蘭瑪雅等。縣府表示，當天有美食市集、480秒煙火秀，憑11、12月200元以上紙本發票2張，可兌換摸彩券，有機會抽中機車等大獎。

彰化縣長王惠美說，21日剛好是冬至，現場有3000分湯圓，大家一起過冬至；彰化月影燈季28日開燈，當天發送限量2000個小提燈，有精采燈光秀，每周五有特別版燈光秀，展出到明年3月2日。

大新竹跨年晚會31日晚間6點，在新竹縣政府廣場及縣政六路登場，邀請歌手丁噹、彭佳慧、安心亞、麋先生等卡司，現場有100個美食攤位、300秒精采煙火秀。

新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠昨揭開序幕，楊文科說，今年是大新竹共同跨年的第2年，規模與卡司陣容都升級，還邀請2024新竹縣客家新曲獎首獎、全國泰雅族歌唱大賽冠軍等團隊演出，展現新竹在地多元文化底蘊。