聽新聞
0:00 / 0:00

彰縣周六歲末演唱會 新竹跨年規模升級

聯合報／ 記者郭政芬林宛諭／連線報導
新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠等人昨天在縣府共同揭開序幕，晚會以「共創新城 閃耀竹夢」為主題。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠等人昨天在縣府共同揭開序幕，晚會以「共創新城 閃耀竹夢」為主題。記者郭政芬／攝影

歲末年終，彰化縣府舉辦歲末演唱會，21日晚間在員林市登場，邀請八三夭及玖壹壹等天團演出；彰化月影燈季28日開燈，展出到明年3月2日。大新竹跨年晚會31日在縣府廣場、縣政六路登場，邀請丁噹、彭佳慧、安心亞等卡司，有長達300秒的煙火秀。

各地競辦跨年晚會，彰化縣府獨推歲末演唱會，21日在圓林園生態公園登場，表演卡司有八三夭、玖壹壹等樂團，還有情歌王子陳勢安、林隆璇，台語金曲歌王．歌后施文彬、秀蘭瑪雅等。縣府表示，當天有美食市集、480秒煙火秀，憑11、12月200元以上紙本發票2張，可兌換摸彩券，有機會抽中機車等大獎。

彰化縣長王惠美說，21日剛好是冬至，現場有3000分湯圓，大家一起過冬至；彰化月影燈季28日開燈，當天發送限量2000個小提燈，有精采燈光秀，每周五有特別版燈光秀，展出到明年3月2日。

大新竹跨年晚會31日晚間6點，在新竹縣政府廣場及縣政六路登場，邀請歌手丁噹、彭佳慧、安心亞、麋先生等卡司，現場有100個美食攤位、300秒精采煙火秀。

新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠昨揭開序幕，楊文科說，今年是大新竹共同跨年的第2年，規模與卡司陣容都升級，還邀請2024新竹縣客家新曲獎首獎、全國泰雅族歌唱大賽冠軍等團隊演出，展現新竹在地多元文化底蘊。

新竹 跨年晚會

延伸閱讀

扮保全看演唱會？她花近9千跟黃牛買制服遭逮 委屈嘆：對方保證能入場

慶祝日韓恢復邦交60周年！奈良公園擬辦Kpop免費演唱會 砸大錢5700萬引不滿

高雄跨年交通措施曝光 2輕軌站不停靠、捷運開到凌晨2點

大新竹跨年晚會將在縣府前廣場登場 煙火秀長達300秒

相關新聞

高市九龍齋35品項過期 流入21縣市

高市九龍齋食品公司涉嫌使用過期原料製造蜜餞等食品，並改標效期，產品流向全台21縣市，檢調日前搜索查獲35項產品、原料過期...

彰縣周六歲末演唱會 新竹跨年規模升級

歲末年終，彰化縣府舉辦歲末演唱會，21日晚間在員林市登場，邀請八三夭及玖壹壹等天團演出；彰化月影燈季28日開燈，展出到明...

退休力／冬天走讀出關古道 輕旅行賞景健身

冷冷的天，正是動動手腳、流點汗的好時節。聯合報舉辦「古道走讀系列」，為喜歡大自然、愛聽故事、還想活動筋骨的人設計，由資深...

睡眠問題成新國病／4成國人睡不夠 釀心身健康狀況

最新針對20歲以上國人進行的精神健康指數調查報告昨天公布，今年國人整體健康得分為81.67分，略高於及格分數80分，其中...

健康你我他／會抓老鼠又愛黏人 貓珮珮成全家寶貝

珮珮選我做牠的主人。一走進愛貓義工開辦的貓舍房間選貓，一隻腳就走不動了，很奇怪，低頭一看，原來是被一隻雜色的小貓抱著腳踝...

7款護腎飲料 酸櫻桃汁可助眠

多喝水有益身體健康，但是台灣人愛喝手搖飲，甚至習慣以含糖飲料來代替白開水。腎臟科醫師洪永祥表示，含糖飲料非常傷腎，如果不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。